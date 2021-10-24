Фейкові студенти: іноземців з Африки й Азії нелегально привозили в Україну

Поліція спільно з прикордонниками викрила масштабну схему переправлення іноземців в Україну. Вони приїжджали нібито на навчання, а потім незаконно потрапляли до країн Євросоюзу.

За це зловмисники отримували від 13 до 15 тисяч доларів від кожного нелегала. Поліція затримала 3 спільників.

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Що відомо про злочинне угрупування

Злочинне угрупування для маскування масштабного каналу нелегальної міграції використовували один з приватних вищих навчальних закладів. Також вони створили цілу мережу фірм-посередників з рекрутингу іноземців.



У помешканнях злочинців провели обшуки / Фото пресслужби поліції

"Студенти" нібито отримували офіційне запрошення на навчання та мали законні причини приїжджати в Україну. Згодом їх поза пунктами пропусків переправляли до країн Євросоюзу.

Загалом за 2 роки злочинці переправили в Українудля "здобуття освіти".

Правоохоронці протягом декількох місяців затримували "студентів". Загалом нелегально перетнути кордон спробували 40 "клієнтів" злочинного угрупування.

За словами начальника Департаменту міграційної поліції Ігоря Малахова, незаконні послуги пропонували у понад 10 країнах Африканського континенту, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

За попередніми даними, "тіньовий" дохід від цієї схеми щорічно складав понад мільйон американських доларів,

– підкресли він.

Зловмисників вдалось викрити

Спецоперація щодо затримання фігурантів відбувалась у декілька етапів. Двох злочинців затримали під час спроби переправлення чотирьох груп через державний кордон.



Правоохоронці викрили масштабну схему / Фото пресслужби поліції

За місцем проживання фігурантів провели обшуки. Правоохоронцям вдалось вилучити:

печатки юридичних осіб, які надавали послуги посередників у наборі іноземних "студентів";

комп'ютерну техніку та сервери;

мобільні термінали;

флеш-накопичувачі інформації;

іноземну валюту.

Слідчі поліції Чернівецької області розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Двом іноземцям та українцю повідомили про підозру.

Громадянині України та одного з іноземців взяли під варту. Запобіжні заходи іншим фігурантам наразі не обрали. Їм загрожує позбавлення волі терміном до 7 років.

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