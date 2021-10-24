Фейковые студенты: иностранцев из Африки и Азии нелегально привозили в Украину
Источник:пресс-служба полиции
Полиция совместно с пограничниками разоблачила масштабную схему переправки иностранцев в Украину. Они приезжали якобы на учебу, а потом незаконно попадали в страны Евросоюза.
За это злоумышленники получали от 13 до 15 тысяч долларов от каждого нелегала. Полиция задержала 3 сообщников.
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Что известно о преступной группировке
Преступную группировку для маскировки масштабного канала нелегальной миграции использовал один из частных высших учебных заведений. Также они создали целую сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев.
В помещениях преступников провели обыски / Фото пресс-службы полиции
"Студенты" якобы получали официальное приглашение на обучение и имели законные причины приезжать в Украину. Впоследствии их вне пунктов пропусков переправляли в страны Евросоюза.Обратите внимание! Всего за 2 года преступники переправили в Украину почти 3 тысячи иностранцев для "получения образования".
Правоохранители в течение нескольких месяцев задерживали "студентов". Всего нелегально пересечь границу попытались 40 "клиентов" преступной группировки.
По словам начальника Департамента миграционной полиции Игоря Малахова, незаконные услуги предлагали более чем в 10 странах Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
По предварительным данным, "теневой" доход от этой схемы ежегодно составлял более миллиона американских долларов,
– подчеркнул он.
Злоумышленников удалось разоблачить
Спецоперация по задержанию фигурантов проходила в несколько этапов. Двух преступников задержали при попытке переправки четырех групп через государственную границу.
По месту жительства фигурантов провели обыски. Правоохранителям удалось изъять:
- печати юридических лиц, которые предоставляли услуги посредников в наборе иностранных студентов;
- компьютерную технику и серверы;
- мобильные терминалы;
- флеш-накопители информации;
- иностранную валюту.
Следователи полиции Черновицкой области начали уголовное производство по части 2 статьи 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Двум иностранцам и украинцу сообщили о подозрении.
Граждан Украины и одного из иностранцев взяли под стражу. Меры пресечения другим фигурантам пока не избрали. Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.
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