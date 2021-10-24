Фейковые студенты: иностранцев из Африки и Азии нелегально привозили в Украину

Полиция совместно с пограничниками разоблачила масштабную схему переправки иностранцев в Украину. Они приезжали якобы на учебу, а потом незаконно попадали в страны Евросоюза.

За это злоумышленники получали от 13 до 15 тысяч долларов от каждого нелегала. Полиция задержала 3 сообщников.

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Что известно о преступной группировке

Преступную группировку для маскировки масштабного канала нелегальной миграции использовал один из частных высших учебных заведений. Также они создали целую сеть фирм-посредников по рекрутингу иностранцев.



В помещениях преступников провели обыски / Фото пресс-службы полиции

"Студенты" якобы получали официальное приглашение на обучение и имели законные причины приезжать в Украину. Впоследствии их вне пунктов пропусков переправляли в страны Евросоюза.

Всего за 2 года преступники переправили в Украинудля "получения образования".

Правоохранители в течение нескольких месяцев задерживали "студентов". Всего нелегально пересечь границу попытались 40 "клиентов" преступной группировки.

По словам начальника Департамента миграционной полиции Игоря Малахова, незаконные услуги предлагали более чем в 10 странах Африканского континента, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

По предварительным данным, "теневой" доход от этой схемы ежегодно составлял более миллиона американских долларов,

– подчеркнул он.

Злоумышленников удалось разоблачить

Спецоперация по задержанию фигурантов проходила в несколько этапов. Двух преступников задержали при попытке переправки четырех групп через государственную границу.

Правоохранители разоблачили масштабную схему / Фото пресс-службы полиции

По месту жительства фигурантов провели обыски. Правоохранителям удалось изъять:

печати юридических лиц, которые предоставляли услуги посредников в наборе иностранных студентов;

компьютерную технику и серверы;

мобильные терминалы;

флеш-накопители информации;

иностранную валюту.

Следователи полиции Черновицкой области начали уголовное производство по части 2 статьи 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Двум иностранцам и украинцу сообщили о подозрении.

Граждан Украины и одного из иностранцев взяли под стражу. Меры пресечения другим фигурантам пока не избрали. Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

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