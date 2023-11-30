Польща направляє у Фінляндію військових радників через дії Росії: фіни спростували домовленість

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначили, що Польща розглядає можливість відправити своїх військових радників до Фінляндії. Це може бути відповідь на спроби Росії дестабілізувати східний кордон.

Експерти наголосили, що країна-агресорка намагається штучно створити мігрантську кризу на фінсько-російському кордоні. Це є тактикою гібридної війни, спрямованої на дестабілізацію НАТО та ЄС.

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Польща може направити військових радників у Фінляндію

Аналітики зазначили, що Держсекретар Польщі та голова Бюро національної безпеки Яцек Сєвєра 28 листопада заявив, що під час офіційного візиту президента Фінляндії до Польщі Саулі Нійністе звернувся до союзників з проханням підтримати фінську сторону у боротьбі проти гібридної російської атаки на східному кордоні.

Сєвєра повідомив, що Польща має намір відповісти на запит, надіславши групу військових радників до Фінляндії для надання "інформації про безпеку кордону на місці" та іншої оперативної підтримки,

– сказали в ISW.

Експерти зауважили, що росіяни, в тому числі речник Кремля Дмітрій Пєсков, негативно відреагували на заяву Сєвєри та заявили, що вона є "надмірною" і має на меті підготувати Фінляндію до протистояння з Росією в Арктиці.

Представники Інституту вивчення війни наголосили, що Польща відчула на собі наслідки російської гібридної війни на своїх кордонах через штучно організовану мігрантську кризу на польсько-білоруському кордоні восени 2021 року.

Наостанок експерти відзначили, що Фінляндія, ймовірно, прагне використати знання Польщі про такі кризи для розв'язання поточної проблеми на східному кордоні.

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Журналісти видання Yle, з посиланням на Офіс президента Фінляндії, наголосили, що під час нещодавнього дипломатичного візиту між президентом Саулі Нійністе та польськими колегами теми розмови стосувалися безпеки кордону, обміну інформацією та досвідом між прикордонниками. Примітно, що військова співпраця щодо прикордонної ситуації під час цих дискусій не обговорювалася.

У відповідь на ці події прикордонна служба висловила своє поточне задоволення міжнародною підтримкою, заявивши, що наразі їй не потрібна додаткова допомога, окрім досвіду.

Начальник відділу міжнародного співробітництва Прикордонної служби Матті Піткяніітту підкреслив, що з польською стороною не було досягнуто конкретних двосторонніх домовленостей про співпрацю.

"Звісно, у нас є обмін інформацією, тому що схоже явище відбувалося на кордоні Польщі з Білоруссю", – додав він.

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