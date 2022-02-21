Фіскальний тиск на бізнес не буде сприяти розвитку країни

Велике значення для економічного розвитку країни має видобувна галузь. Лише у 2020 році внесок видобувних підприємств у ВВП України, за даними звіту Ініціативи прозорості видобувної галузі, становив 190,34 млрд грн.

Держава разом з бізнесом та громадськістю визначили вектори розвитку України до 2030 року, це відбулось із прийняттям Національної економічної стратегії.

Природні надра та корисні копалини було визначено фундаментом доданої вартості для зростаючої економіки України, а справедливе оподаткування стало одним із стратегічних завдань для стимулювання розвитку видобувної галузі.

Всі ці домовленості мали б сприяти збільшенню видобутку та залученню іноземних інвестицій в галузь. Але на практиці реалізація таких ініціатив виявилась не настільки результативною, адже бізнес все ж говорить про втручання держави у діяльність надрокористувачів.

У 2020 році значна частина бюджетоутворюючих компаній галузі видобування руд металів, яка представлена в Європейській Бізнес Асоціації, разом забезпечили робочими місцями 115 230 українців, сплатили 91 млрд гривень податків та інвестували майже 30 млрд гривень в економіку країни.

Але лише за перші два місяці 2022 року бізнес спостерігає значний тиск з боку контролюючих органів – вже до другої компанії від контролюючих органів є претензії щодо заборгованості у сплаті рентних платежів.

Бізнес хоче працювати за чіткими та передбачуваними правилами, мати прозорі та рівні умови для усіх учасників галузі. А фіскальний тиск на прозорий бізнес, який здійснюється шляхом проведення перевірок чи будь-яким іншим способом, завдають втрати і шкоду не лише конкретному бізнесу, але й країні загалом.

Річ у тім, що за подібними ситуаціями спостерігають іноземні інвестори та партнери, тому такі дії можуть поставити під сумнів бажання інвестувати в розвиток української видобувної промисловості.

За усі порушення потрібно відповідати, але для цього мають бути створені чіткі правила, які будуть визначати правомірні та неправомірні дії.

Європейській Бізнес Асоціації вже неодноразово наголошувала, що окрім фундаментальних для розвитку речей в країні бракує довіри – між владою та бізнесом і суспільством. Саме тому схожі кейси навряд сприяють формуванню цією довіри.

Бізнес сподівається, що ця дивна тенденція та тиск будуть зупинені, адже в нинішній непростій геополітичній ситуації ми всі маємо бути в одному човні, бо лише разом ми сила.