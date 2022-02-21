Фискальное давление на бизнес не будет способствовать развитию страны

Большое значение для экономического развития страны имеет добывающая отрасль. Только в 2020 году вклад добывающих предприятий в ВВП Украины, по данным отчета Инициативы прозрачности добывающей отрасли, составил 190,34 млрд грн.

Государство вместе с бизнесом и общественностью определили векторы развития Украины до 2030 года, это произошло с принятием Национальной экономической стратегии.

Природные недра и полезные ископаемые были определены фундаментом добавленной стоимости для растущей экономики Украины, а справедливое налогообложение стало одной из стратегических задач для стимулирования развития добывающей отрасли.

Все эти договоренности должны способствовать увеличению добычи и привлечению иностранных инвестиций в отрасль. Но на практике реализация таких инициатив оказалась не столь результативной, ведь бизнес все же говорит о вмешательстве государства в деятельность недропользователей.

В 2020 году значительная часть бюджетообразующих компаний отрасли добычи руд металлов, которая представлена в Европейской Бизнес Ассоциации, вместе обеспечили рабочими местами 115 230 украинцев, оплатили 91 млрд гривен налогов и инвестировали почти 30 млрд гривен в экономику страны.

Но только за первые два месяца 2022 года бизнес наблюдает значительное давление со стороны контролирующих органов – уже ко второй компании от контролирующих органов есть претензии по задолженности по уплате рентных платежей.

Бизнес хочет работать по четким и предсказуемым правилам, иметь прозрачные и равные условия для всех участников отрасли. А фискальное давление на прозрачный бизнес, которое осуществляется путем проведения проверок или любым другим способом, наносит потери и ущерб не только конкретному бизнесу, но и стране в целом.

Дело в том, что за подобными ситуациями наблюдают иностранные инвесторы и партнеры, поэтому такие действия могут поставить под сомнение желание инвестировать в развитие украинской добывающей промышленности.

За все нарушения нужно отвечать, но для этого должны быть созданы четкие правила, которые будут определять правомерные и неправомерные действия.

Европейская Бизнес Ассоциация уже неоднократно подчеркивала, что кроме фундаментальных для развития вещей в стране не хватает доверия между властью и бизнесом и обществом. Именно поэтому похожие кейсы вряд ли способствуют формированию этого доверия.

Бизнес надеется, что эта странная тенденция и давление будут остановлены, ведь в нынешней непростой геополитической ситуации мы все должны быть в одной лодке, потому что только вместе мы сила.