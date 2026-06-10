Де зараз українські легенди, які вражали світ на Мундіалі-1986

Про збірну Радянського Союзу епохи роботи Валерія Лобановського жартували, що тренер просто перевдягає київське Динамо у футболки із серпом і молотом. Це була майже правда: практично увесь склад команди, яка яскраво виступила на Мундіалі-1986, був українським.

Команда завершила турнірний шлях вже на першій стадії плей-оф, але запам'яталася зливою голів. 24 Канал згадує, хто був у складі тієї зіркової збірної, і де вони зараз.

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Хто з українців грав на чемпіонаті світу 1986 року у Мексиці?

Віктор Чанов: легендарний воротар Динамо не був основним голкіпером збірної СРСР, але свій ігровий час на груповому етапі отримав. Після завершення кар'єри гравця нетривалий час працював тренером, але у 2017 році його життя, на жаль, обірвалося у віці 57 років.

Володимир Безсонов: надійний захисник був змушений досить рано закінчити кар'єру гравця через травми, але знайшов себе у тренерській роботі – очолював київський ЦСКА, вінницьку Ниву, Зорю, Харків, Дніпро. З початком повномасштабного вторгнення Безсонов став на захист Батьківщини у складі територіальної оборони.

Анатолій Дем'яненко: був капітаном збірної СРСР на Мундіалі-1986. Колишній захисник також зробив собі ім'я на тренерській ниві, двічі очолював знакове для себе Динамо. Останніми роками працював з ветеранською збірною України, іноді виступає в ролі експерта для преси.

Олег Кузнецов: ще один оборонець із золотого складу збірної СРСР Лобановського тривалий час працював у системі юнацьких та молодіжних збірних України. Після скандалу зі звинуваченнями у заангажованості щодо вибору гравців для команди U-19 у 2023 році завершив співпрацю з УАФ і відтоді перебуває, за власними словами, у "творчій відпустці".

Василь Рац: інший захисник збірної СРСР надав перевагу функціонерській діяльності та підприємництву над тренерством. Він займався бізнесом в Угорщині, а зараз координує діяльність академії футбольного клубу Мункач з Мукачева Закарпатської області.

Андрій Баль: колишній хавбек зробив свій внесок у найбільше досягнення збірної України – чвертьфінал чемпіонату світу-2006, адже був асистентом головного тренера Олега Блохіна. На жаль, у 2014 році під час гри у футбол на ветеранському рівні Балю стало погано, він помер у віці 56 років.

Іван Яремчук: півзахисник мав цікавий поворот у своїй кар'єрі – після футболу він ще пограв у футзал на рівні української Другої ліги. Гравець страждав від ігроманії, у Чехії проти нього порушено кримінальну справу, у 2025 році його затримали в аеропорту Кракова, і він провів шість тижнів у польській в'язниці. Зараз Яремчук проживає у Бельгії.

Геннадій Литовченко: хавбек отримав ігровий час тільки у третьому матчі групи з Канадою. Після завершення кар'єри футболіста дуже багато працював тренером, а нині перебуває у системі житомирського Полісся, де асистує тренеру дубля.

Павло Яковенко: хавбек мав досить насичену тренерську кар'єру, тривалий час працював з молодіжною збірною України. Останні п'ять років відійшов від футболу, не вів публічного життя. За словами його друзів, переніс важку хворобу, яка вплинула на мовлення, але зміг відновитися.

Олександр Заваров: одна з найяскравіших постатей українського футболу 80-их, футболіст року в СРСР та Україні у 1986 році. Встиг пограти за Ювентус в Італії та за два французькі клуби, працював тренером. Останніми роками Заваров був футбольним скаутом і консультантом.

Вадим Євтушенко: футбольна і тренерська кар'єра пов'язала колишнього півзахисника зі Швецією. Проте в Україні він теж не загубився – працював як головним коучем у Зірці, Ворсклі, Черкаському Дніпрі і Кристалі, так і помічником в Динамо і збірній України. Останнім часом виконує роль експерта.

Олег Протасов: резервіст на Мундіалі, але згодом буде одним з ключових футболістів збірної СРСР. Як тренер Протасов попрацював в Україні, Греції, на Кіпрі, у Румунії, Росії, Казахстані та Білорусі. Зробив собі ім'я також як функціонер, працював у Федерації футболу України та згодом після перейменування в УАФ.

Ігор Бєланов: головна зірка СРСР на чемпіонаті світу-1986 року, автор чотирьох голів, в тому числі хет-трику у ворота Бельгії, володар "Золотого м'яча" того року. Вирішив не продовжувати футбольну діяльність у ролі тренера, але постійно залучався до розвитку футболу та організації різних аматорських змагань, співпрацює з УАФ.

Олег Блохін: ще одна легенда українського футболу на Мундіалі-1986 не був основним, але без свого забитого голу все одно додому не поїхав. Згодом на Блохіна чекала видатна тренерська кар'єра на чолі збірної України, якою він керував на обох дебютних для "синьо-жовтих" форумах – чемпіонаті світу 2006 року та Євро-2012. Зараз Блохін часто з'являється на заходах за участі футбольних зірок у компанії інших володарів "Золотого м'яча" Андрія Шевченка та Ігоря Бєланова.