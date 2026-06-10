Про збірну Радянського Союзу епохи роботи Валерія Лобановського жартували, що тренер просто перевдягає київське Динамо у футболки із серпом і молотом. Це була майже правда: практично увесь склад команди, яка яскраво виступила на Мундіалі-1986, був українським.