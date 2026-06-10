ФІФА радикально змінила передматчеві процедури на чемпіонаті світу

Мундіаль-2026 у США, Канаді і Мексиці буде найбільшим не лише за кількістю збірних-учасниць, але й за масштабом передматчевих заходів. У ФІФА вирішили зробити кожну церемонію перед грою більш фаноцентричною.

Вболівальникам треба буде звикати, що традиційного вишиковування біля центральної трибуни більше не буде. Натомість виконання національних гімнів та привітання команд відбуватимуться інакше, повідоляє 24 Канал.

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Що змінилося у передматчевій церемонії на Мундіалі?

Невідомо, чи орієнтувалися у ФІФА на досвід хокейних матчів, але тепер виходити на поле перед початком гри будуть не лише футболісти стартових складів, а усі гравці, які опинилися в заявці на поєдинок.

Учасники прийдешнього поєдинку ставатимуть обличчями один до одного, описуючи дві дуги центрального кола. Національні гімни співатимуть, дивлячись на суперників – це трохи нагадує регбі, де команди перед грою демонструють одна одній свою рішучість та командний дух.

Привітання з арбітрами та опонентами також відбуватиметься біля центрального кола. Там само проводитимуть і традиційне підкидання монети за участі капітанів.

У ФІФА називають таку передматчеву церемонію "360-градусною", наголошуючи на тому, що до неї стають залучені не тільки ті фани, які придбали квитки саме на центральні місця.

Це буде момент єдності, гордості та емоцій, на які заслуговують команди та усі присутні на арені. Ми хочемо створити ще більше відчуття свята та очікування для кожного,

– зазначив президент ФІФА Джанні Інфантіно, пояснюючи потребу змін.

Як прикрашатимуть арени до початку матчів Мундіалю-2026?

Організатори обіцяють демонструвати перед іграми величезні національні прапори країн-учасниць, які займатимуть практично усю половину поля.

На більш пізніх стадіях до дійства мають залучити візуальні спецефекти: димові шоу та феєрверки у кольорах збірних.