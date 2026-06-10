Ямаль ставить лайк: суперкомп'ютер назвав головного фаворита Мундіаля-2026

Компанія Opta Analyst традиційно провела перед початком великого футбольного турніру розрахунок шансів команд за допомогою свого суперкомп'ютера. Результат виявився жорстоким для Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду: обидва не у топ-3 фаворитів.

Натомість шанс вперше підняти над головою Кубок світу найвищий у Ламіна Ямаля та інших представників збірної Іспанії, пише 24 Канал.

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Як визначаються шанси команд на перемогу на Мундіалі?

Суперкомп'ютер проводить десятки й сотні тисяч симуляцій турніру, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, використовуючи дані, надані аналітиками, щодо форми команд, доступних гравців. турнірної сітки та інших важливих чинників успіху. Далі кількість симуляцій, у яких команда стала тріумфаторкою, визначає її шанс на титул у відсотках.

Хто головні фаворити чемпіонату світу з футболу 2026?

Симуляції показали, що найчастіше Кубок світу виграє чинний чемпіон Європи – команда Іспанії. У "Фурії рохи" 16% на перемогу і фактично 1 до 4 на потрапляння у фінал.

Не сильно відстали французи з Кіліаном Мбаппе: 13% на здобуття вже третього в історії збірної Кубка світу. Замикає трійку багатостраждальна Англія: команда, яка не може виграти чемпіонат світу з 1966 року, з вірогідністю понад 11% перерве цю чорну смугу.

А от другий поспіль тріумф Ліонеля Мессі чи перший Кубок світу в колекції Кріштіану Роналду – це вже менш ймовірні сценарії. Аргентина на четвертому місці у списку фаворитів з 10,4%. Португалія лише п'ята, 7% на перемогу. Ще менше вірить суперкомп'ютер в Бразилію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію і Бельгію.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Хто точно не виграє чемпіонат світу з футболу?

Окрім фаворитів, цікаво поглянути і на аутсайдерів. А там є дві команди, вірогідність перемоги яких на Мундіалі буквально дорівнює нулю.

Очікувано це Кюрасао і Гаїті. Найменш імениті і найслабші на папері збірні не стали тріумфаторами у жодній симуляції.