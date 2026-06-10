Натомість шанс вперше підняти над головою Кубок світу найвищий у Ламіна Ямаля та інших представників збірної Іспанії, пише 24 Канал.
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Як визначаються шанси команд на перемогу на Мундіалі?
Суперкомп'ютер проводить десятки й сотні тисяч симуляцій турніру, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці, використовуючи дані, надані аналітиками, щодо форми команд, доступних гравців. турнірної сітки та інших важливих чинників успіху. Далі кількість симуляцій, у яких команда стала тріумфаторкою, визначає її шанс на титул у відсотках.
Хто головні фаворити чемпіонату світу з футболу 2026?
Симуляції показали, що найчастіше Кубок світу виграє чинний чемпіон Європи – команда Іспанії. У "Фурії рохи" 16% на перемогу і фактично 1 до 4 на потрапляння у фінал.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Не сильно відстали французи з Кіліаном Мбаппе: 13% на здобуття вже третього в історії збірної Кубка світу. Замикає трійку багатостраждальна Англія: команда, яка не може виграти чемпіонат світу з 1966 року, з вірогідністю понад 11% перерве цю чорну смугу.
А от другий поспіль тріумф Ліонеля Мессі чи перший Кубок світу в колекції Кріштіану Роналду – це вже менш ймовірні сценарії. Аргентина на четвертому місці у списку фаворитів з 10,4%. Португалія лише п'ята, 7% на перемогу. Ще менше вірить суперкомп'ютер в Бразилію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію і Бельгію.
Хто точно не виграє чемпіонат світу з футболу?
Окрім фаворитів, цікаво поглянути і на аутсайдерів. А там є дві команди, вірогідність перемоги яких на Мундіалі буквально дорівнює нулю.
Очікувано це Кюрасао і Гаїті. Найменш імениті і найслабші на папері збірні не стали тріумфаторами у жодній симуляції.