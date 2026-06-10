Компанія Opta Analyst традиційно провела перед початком великого футбольного турніру розрахунок шансів команд за допомогою свого суперкомп'ютера. Результат виявився жорстоким для Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду: обидва не у топ-3 фаворитів.