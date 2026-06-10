Зідан, Сімеоне та ще три сини легенд футболу, які зіграють на Мундіалі-2026

Футбол завжди був родинною справою, а нині все більше дітей зірок досягають рівня, на якому сяяли їхні батьки. На Мундіалі-2026 вболівальники зі стажем зустрінуть чимало відомих імен на футболках вже наступного покоління гравців.

Ностальгійні відчуття здатні викликати матчі збірних Аргентини, Франції, Нідерландів, Сполучених Штатів і – несподівано – Алжиру. 24 Канал розповідає про тих, хто своєю участю на Мундіалі продовжує справу футбольної династії.

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За яку збірну гратимуть на Мундіалі Зідан і Веа?

20 років тому Зінедін Зідан драматично завершив свою блискучу кар'єру у збірній Франції на Мундіалях, отримавши вилучення у фіналі за удар головою Марко Матерацці. Два століття потому на чемпіонат світу повертається вже інший Зідан – і вже в іншій команді.

Син Зінедіна Люка, який має амплуа голкіпера, вирішив виступати за свою історичну батьківщину, Алжир. На чемпіонаті світу цьогоріч він має високі шанси бути номером один і провести як мінімум три матчі групового етапу – проти Аргентини, Австрії та Йорданії.

Так само не збігається футбольне громадянство зі своїм легендарним батьком у Тімоті Веа. Джордж Веа свого часу здобував "Золотий м'яч" завдяки виступам за Мілан, але на рівні збірної не міг претендувати на підкорення вершин, адже представляв скромну африканську Ліберію.

А от його син заявлений за команду-господарку Мундіалю, Сполучені Штати, і має шанс себе проявити.

Хто ще з синів легенд виступить на чемпіонаті світу?

23-річний Джуліано Сімеоне доводить, що будує успішну кар'єру в мадридському Атлетіко не лише завдяки тому, що "матрацників" тренує його батько Дієго – учасник трьох Мундіалів. Ліонель Скалоні включив нападника до заявки збірної Аргентини.

Джастін Клюйверт на клубному рівні не зміг поки дотягнутися до батька Патріка, який вигравав з Аяксом Лігу чемпіонів і сяяв у складі Барселони. Проте форварду вдасться легко перевершити батька на рівні збірних, якщо Нідерланди раптом здобудуть Кубок світу – адже це буде для них перший такий трофей в історії.

Так само має що доводити Маркус Тюрам – у сина відомого захисника Ліліана Тюрама вже є срібло Мундіалю-2022 у складі Франції, але виграти Кубок світу, як його батько, поки не вийшло.