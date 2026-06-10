Зінедін Зідан і його син Люка / Фото з інстаграму

Футбол завжди був родинною справою, а нині все більше дітей зірок досягають рівня, на якому сяяли їхні батьки. На Мундіалі-2026 вболівальники зі стажем зустрінуть чимало відомих імен на футболках вже наступного покоління гравців.