Англія, Португалія і Бразилія шоковані: їм пророкують поразку на Мундіалі через тренерів

Зі старту у 1930 році було проведено вже 21 чемпіонат світу з футболу. Вісім команд ставали володарями Кубка світу – і всі їх об'єднує одна важлива деталь.

Якщо вірити, що тенденція продовжиться, то такі фаворити Мундіалю як Англія, Португалія та Бразилія повернуться з полів Північної Америки без трофею. Уся справа у тому, хто є головними тренерами збірних, пише 24 Канал.

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Яка закономірність існує на чемпіонатах світу щодо тренерів?

Хто б не ставав чемпіоном світу, ця команда завжди мала одну визначальну характеристику: її головним тренером була людина, яка має паспорт цієї країни. Тобто жодному іноземцю не вдавалося привести національну збірну до тріумфу на Кубку світу.

Таким чином прикмета працює проти Англії, яку наразі очолює німець Томас Тухель, Бразилії, яка вперше в історії має тренера-іноземця в особі італійця Карло Анчелотті, та Португалії, з якою працює іспанець Роберто Мартінес.

Звичайно, не можна виключати сценарій, за якого саме на Мундіалі-2026, який відзначається багатьма "вперше" (три країни-господарки, 48 учасників тощо), станеться злам цієї традиції.

Хто вигравав чемпіонат світу і хто їх тренував?