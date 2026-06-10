Если верить, что тенденция продолжится, то такие фавориты Мундиаля как Англия, Португалия и Бразилия вернутся с полей Северной Америки без трофея. Все дело в том, кто является главными тренерами сборных, пишет 24 Канал.
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Какая закономерность существует на чемпионатах мира относительно тренеров?
Кто бы ни становился чемпионом мира, эта команда всегда имела одну определяющую характеристику: ее главным тренером был человек, имеющий паспорт этой страны. То есть ни одному иностранцу не удавалось привести национальную сборную к триумфу на Кубке мира.
Таким образом примета работает против Англии, которую сейчас возглавляет немец Томас Тухель, Бразилии, которая впервые в истории имеет тренера-иностранца в лице итальянца Карло Анчелотти, и Португалии, с которой работает испанец Роберто Мартинес.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Конечно, нельзя исключать сценарий, при котором именно на Мундиале-2026, который отмечается многими "впервые" (три страны-хозяйки, 48 участников и т.д.), произойдет слом этой традиции.
Кто выигрывал чемпионат мира и кто их тренировал?
- 1930 – Уругвай, Альберто Суппичи
- 1934 – Италия, Витторио Поццо
- 1938 – Италия, Витторио Поццо
- 1950 – Уругвай, Хуан Лопес Фонтана
- 1954 – Западная Германия, Зепп Хербергер
- 1958 – Бразилия, Висенте Феола
- 1962 – Бразилия, Айморе Морейра
- 1966 – Англия, Альф Рамсей
- 1970 – Бразилия, Марио Загалло
- 1974 – Западная Германия, Гельмут Шен
- 1978 – Аргентина, Сесар Луис Менотти
- 1982 – Италия, Энцо Беарзот
- 1986 – Аргентина, Карлос Билардо
- 1990 – Западная Германия, Франц Беккенбауэр
- 1994 – Бразилия, Карлос Альберто Паррейра
- 1998 – Франция, Эме Жаке
- 2002 – Бразилия, Луиш Фелипе Сколари
- 2006 – Италия, Марчелло Липпи
- 2010 – Испания, Висенте дель Боске
- 2014 – Германия, Йоахим Лев
- 2018 – Франция, Дидье Дешам
- 2022 – Аргентина, Лионель Скалони