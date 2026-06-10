Ямаль ставит лайк: суперкомпьютер назвал главного фаворита Мундиаля-2026
Компания Opta Analyst традиционно провела перед началом большого футбольного турнира расчет шансов команд с помощью своего суперкомпьютера. Результат оказался жестоким для Лионеля Месси и Криштиану Роналду: оба не в топ-3 фаворитов.
Зато шанс впервые поднять над головой Кубок мира самый высокий у Ламина Ямаля и других представителей сборной Испании, пишет 24 Канал.
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Как определяются шансы команд на победу на Мундиале?
Суперкомпьютер проводит десятки и сотни тысяч симуляций турнира, который состоится в США, Канаде и Мексике, используя данные, предоставленные аналитиками, по форме команд, доступных игроков. турнирной сетки и других важных факторов успеха. Далее количество симуляций, в которых команда стала триумфатором, определяет ее шанс на титул в процентах.
Кто главные фавориты чемпионата мира по футболу 2026?
Симуляции показали, что чаще всего Кубок мира выигрывает действующий чемпион Европы – команда Испании. У "Фурии рохи" 16% на победу и фактически 1 к 4 на попадание в финал.
Не сильно отстали французы с Килианом Мбаппе: 13% на получение уже третьего в истории сборной Кубка мира. Замыкает тройку многострадальная Англия: команда, которая не может выиграть чемпионат мира с 1966 года, с вероятностью более 11% прервет эту черную полосу.
А вот второй подряд триумф Лионеля Месси или первый Кубок мира в коллекции Криштиану Роналду – это уже менее вероятные сценарии. Аргентина на четвертом месте в списке фаворитов с 10,4%. Португалия лишь пятая, 7% на победу. Еще меньше верит суперкомпьютер в Бразилию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Бельгию.
Кто точно не выиграет чемпионат мира по футболу?
Кроме фаворитов, интересно взглянуть и на аутсайдеров. А там есть две команды, вероятность победы которых на Мундиале буквально равна нулю.
Ожидаемо это Кюрасао и Гаити. Наименее именитые и самые слабые на бумаге сборные не стали триумфаторами ни в одной симуляции.