Ямаль ставит лайк: суперкомпьютер назвал главного фаворита Мундиаля-2026

Компания Opta Analyst традиционно провела перед началом большого футбольного турнира расчет шансов команд с помощью своего суперкомпьютера. Результат оказался жестоким для Лионеля Месси и Криштиану Роналду: оба не в топ-3 фаворитов.

Зато шанс впервые поднять над головой Кубок мира самый высокий у Ламина Ямаля и других представителей сборной Испании, пишет 24 Канал.

Смотрите также Выгнал соседа по комнате: Месси отметился странным решением накануне чемпионата мира

Как определяются шансы команд на победу на Мундиале?

Суперкомпьютер проводит десятки и сотни тысяч симуляций турнира, который состоится в США, Канаде и Мексике, используя данные, предоставленные аналитиками, по форме команд, доступных игроков. турнирной сетки и других важных факторов успеха. Далее количество симуляций, в которых команда стала триумфатором, определяет ее шанс на титул в процентах.

Кто главные фавориты чемпионата мира по футболу 2026?

Симуляции показали, что чаще всего Кубок мира выигрывает действующий чемпион Европы – команда Испании. У "Фурии рохи" 16% на победу и фактически 1 к 4 на попадание в финал.

Не сильно отстали французы с Килианом Мбаппе: 13% на получение уже третьего в истории сборной Кубка мира. Замыкает тройку многострадальная Англия: команда, которая не может выиграть чемпионат мира с 1966 года, с вероятностью более 11% прервет эту черную полосу.

А вот второй подряд триумф Лионеля Месси или первый Кубок мира в коллекции Криштиану Роналду – это уже менее вероятные сценарии. Аргентина на четвертом месте в списке фаворитов с 10,4%. Португалия лишь пятая, 7% на победу. Еще меньше верит суперкомпьютер в Бразилию, Германию, Нидерланды, Норвегию и Бельгию.

Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?



Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?



We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026

Кто точно не выиграет чемпионат мира по футболу?

Кроме фаворитов, интересно взглянуть и на аутсайдеров. А там есть две команды, вероятность победы которых на Мундиале буквально равна нулю.

Ожидаемо это Кюрасао и Гаити. Наименее именитые и самые слабые на бумаге сборные не стали триумфаторами ни в одной симуляции.