Зидан, Симеоне и еще три сына легенд футбола, которые сыграют на Мундиале-2026

Футбол всегда был семейным делом, а сейчас все больше детей звезд достигают уровня, на котором сияли их родители. На Мундиале-2026 болельщики со стажем встретят немало известных имен на футболках уже следующего поколения игроков.

Ностальгические ощущения способны вызвать матчи сборных Аргентины, Франции, Нидерландов, Соединенных Штатов и – неожиданно – Алжира. 24 Канал рассказывает о тех, кто своим участием на Мундиале продолжает дело футбольной династии.

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За какую сборную будут играть на Мундиале Зидан и Веа?

20 лет назад Зинедин Зидан драматично завершил свою блестящую карьеру в сборной Франции на Мундиалях, получив удаление в финале за удар головой Марко Матерацци. Два века спустя на чемпионат мира возвращается уже другой Зидан – и уже в другой команде.

Сын Зинедина Люка, который имеет амплуа голкипера, решил выступать за свою историческую родину, Алжир. На чемпионате мира в этом году он имеет высокие шансы быть номером один и провести как минимум три матча группового этапа – против Аргентины, Австрии и Иордании.

Так же не совпадает футбольное гражданство со своим легендарным отцом у Тимоти Веа. Джордж Веа в свое время получал "Золотой мяч" благодаря выступлениям за Милан, но на уровне сборной не мог претендовать на покорение вершин, ведь представлял скромную африканскую Либерию.

А вот его сын заявлен за команду-хозяйку Мундиаля, Соединенные Штаты, и имеет шанс себя проявить.

Кто еще из сыновей легенд выступит на чемпионате мира?

23-летний Джулиано Симеоне доказывает, что строит успешную карьеру в мадридском Атлетико не только благодаря тому, что "матрасников" тренирует его отец Диего – участник трех Мундиалей. Лионель Скалони включил нападающего в заявку сборной Аргентины.

Джастин Клюйверт на клубном уровне не смог пока дотянуться до отца Патрика, который выигрывал с Аяксом Лигу чемпионов и блистал в составе Барселоны. Однако форварду удастся легко превзойти отца на уровне сборных, если Нидерланды вдруг добудут Кубок мира – ведь это будет для них первый такой трофей в истории.

Так же имеет что доказывать Маркус Тюрам – у сына известного защитника Лилиана Тюрама уже есть серебро Мундиаля-2022 в составе Франции, но выиграть Кубок мира, как его отец, пока не получилось.