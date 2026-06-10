Англия, Португалия и Бразилия шокированы: им пророчат поражение на Мундиале из-за тренеров

Со старта в 1930 году был проведен уже 21 чемпионат мира по футболу. Восемь команд становились обладателями Кубка мира –и все их объединяет одна важная деталь.

Если верить, что тенденция продолжится, то такие фавориты Мундиаля как Англия, Португалия и Бразилия вернутся с полей Северной Америки без трофея. Все дело в том, кто является главными тренерами сборных, пишет 24 Канал.

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Какая закономерность существует на чемпионатах мира относительно тренеров?

Кто бы ни становился чемпионом мира, эта команда всегда имела одну определяющую характеристику: ее главным тренером был человек, имеющий паспорт этой страны. То есть ни одному иностранцу не удавалось привести национальную сборную к триумфу на Кубке мира.

Таким образом примета работает против Англии, которую сейчас возглавляет немец Томас Тухель, Бразилии, которая впервые в истории имеет тренера-иностранца в лице итальянца Карло Анчелотти, и Португалии, с которой работает испанец Роберто Мартинес.

Конечно, нельзя исключать сценарий, при котором именно на Мундиале-2026, который отмечается многими "впервые" (три страны-хозяйки, 48 участников и т.д.), произойдет слом этой традиции.

Кто выигрывал чемпионат мира и кто их тренировал?