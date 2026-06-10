Аргентина возглавила рейтинг ФИФА перед Мундиалем: почему это плохая примета

Буквально за неделю до старта Мундиаля произошли изменения во главе официального рейтинга силы сборных, который ведет ФИФА. Сборная Испании потеряла лидерство, пропустив на первую ступень действующих чемпионов мира аргентинцев.

Казалось бы, этот факт должен был придать уверенности Месси и компании перед защитой титула. Но суеверные южноамериканцы восприняли свой успех, наоборот, как плохой знак, пишет 24 Канал.

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Почему быть лидером рейтинга перед стартом Мундиаля – плохо?

Формально ничего страшного не произошло: большинство экспертов все еще воспринимают рейтинг достаточно скептически, поскольку на позицию очень сильно влияет такой не слишком объективный фактор как подбор соперников в спаррингах. И лидерство, даже если оно не соответствует реальному положению вещей в мировом футболе, это скорее символический статус.

Но проблема для аргентинцев в истории чемпионатов мира. Как обратили внимание южноамериканские спортивные медиа, ни одна команда, которая начинала Мундиаль лидером мирового рейтинга, не поднимала в конце концов над головой трофей. Особенно показий пример Бельгии, которая долгое время была номером 1 в мире по версии ФИФА, но на турнирах проваливалась.

Журналисты даже предлагали Месси и партнерам специально проиграть последние две товарищеские игры с Гондурасом и Исландией, чтобы иметь шанс все же опуститься в рейтинге ниже. Но "альбиселесте" не послушались: победы 2:0 и 3:0.

Как выглядит рейтинг ФИФА перед стартом чемпионата мира?