Казалось бы, этот факт должен был придать уверенности Месси и компании перед защитой титула. Но суеверные южноамериканцы восприняли свой успех, наоборот, как плохой знак, пишет 24 Канал.
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Почему быть лидером рейтинга перед стартом Мундиаля – плохо?
Формально ничего страшного не произошло: большинство экспертов все еще воспринимают рейтинг достаточно скептически, поскольку на позицию очень сильно влияет такой не слишком объективный фактор как подбор соперников в спаррингах. И лидерство, даже если оно не соответствует реальному положению вещей в мировом футболе, это скорее символический статус.
Но проблема для аргентинцев в истории чемпионатов мира. Как обратили внимание южноамериканские спортивные медиа, ни одна команда, которая начинала Мундиаль лидером мирового рейтинга, не поднимала в конце концов над головой трофей. Особенно показий пример Бельгии, которая долгое время была номером 1 в мире по версии ФИФА, но на турнирах проваливалась.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Журналисты даже предлагали Месси и партнерам специально проиграть последние две товарищеские игры с Гондурасом и Исландией, чтобы иметь шанс все же опуститься в рейтинге ниже. Но "альбиселесте" не послушались: победы 2:0 и 3:0.
Как выглядит рейтинг ФИФА перед стартом чемпионата мира?
- Аргентина, 1877 очков
- Испания, 1874 очка
- Франция, 1870 очков
- Англия, 1827 очков
- Португалия, 1766 очков
- Бразилия, 1765 очков
- Марокко, 1755 очков
- Нидерланды, 1753 очка
- Бельгия, 1742 очка
- Германия, 1735 очков