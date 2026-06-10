Аргентина очолила рейтинг ФІФА перед Мундіалем: чому це погана прикмета

Буквально за тиждень до старту Мундіалю відбулися зміни на чолі офіційного рейтингу сили збірних, який веде ФІФА. Збірна Іспанії втратила лідерство, пропустивши на перший щабель чинних чемпіонів світу аргентинців.

Здавалося б, цей факт мав додати впевненості Мессі та компанії перед захистом титулу. Але забобонні південноамериканці сприйняли свій успіх, навпаки, як поганий знак, пише 24 Канал.

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Чому бути лідером рейтингу перед стартом Мундіалю – погано?

Формально нічого страшного не сталось: більшість експертів все ще сприймають рейтинг досить скептично, оскільки на позицію дуже сильно впливає такий не надто об'єктивний фактор як підбір суперників у спарингах. Та й лідерство, навіть якщо воно не відповідає реальному стану речей у світовому футболі, це радше символічний статус.

Але проблема для аргентинців в історії чемпіонатів світу. Як звернули увагу південноамериканські спортивні медіа, жодна команда, яка розпочинала Мундіаль лідером світового рейтингу, не здіймала зрештою над головою трофей. Особливо показий приклад Бельгії, яка тривалий час була номером 1 у світі за версією ФІФА, але на турнірах провалювалася.

Журналісти навіть пропонували Мессі та партнерам спеціально програти останні дві товариські гри з Гондурасом та Ісландією, щоб мати шанс все ж опуститися в рейтингу нижче. Але "альбіселесте" не послухалися: перемоги 2:0 і 3:0.

Як виглядає рейтинг ФІФА перед стартом чемпіонату світу?