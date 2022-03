Формування "Інтернаціонального легіону" у процесі, – Маляр

В Україні триває формування "Інтернаціонального легіону оборони". Наразі вже працює сайт, де є вся довідкова інформація.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, інформує 24 канал. Водночас вона повідомила, що наразі росіяни знизили темпи своєї активності, просування вглиб території України, але не покидають свої плани щодо наступу.

Пріоритет – люди з бойовим досвідом, – Маляр

Згідно з інформацією Ганни Маляр, працює також кол-центр, 20 англомовних операторів відповідають на дзвінки і спрямовують бажаючих, які хочуть приєднатися і захищати Україну.

Наразі формування "Інтернаціонального легіону" в процесі, воно триває. Ми повинні розуміти, що це чутлива інформація. Це стосується насамперед безпеки людей, які приїхали захищати Україну,

– сказала Ганна Маляр.

"Все, що ми можемо сказати, що це тисячі людей, це підтримка з усього світу", – заявила заступниця міністра оборони України.

У перші дні створення "Інтернаціонального легіону" вже було приблизно 2 тисячі звернень, наразі їх вже значно більше. Ганна Маляр наголосила, що відбір захисників в "Інтернаціональний легіон" здійснюють фахівці, пріоритет надають особам, які мають бойовий досвід.

Сайт для подачі заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine – за посиланням.

Як вступити до інтернаціонального легіону / Інфографіка 24 каналу

