Франція почала головування у Раді ЄС, а Польща – в ОБСЄ

З 1 січня 2022 року Франція на 6 місяців очолила Раду Європейського Союзу. Цього ж дня Польща приступила до річного головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

У перший день 2022 року в європейських організаціях змінилися країни-очільниці. Зокрема, це стосується Ради ЄС та ОБСЄ.

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Франція – глава Ради ЄС

З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на 6 місяців.

Уряд Франції оголосив, що хотів би будувати своє головування навколо концепції "Відновлення, сила та почуття приналежності",

– зазначили на сайті французького головування.

Там додали, що свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців. Тому працюватиме разом із Чехією у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року.

На сайті також оприлюднили вітальне слово президента Франції Еммануеля Макрона. У ньому політик викладав напрямки діяльності в межах ЄС на наступні місяці:

боротьба з пандемією COVID-19,

економічне відродження,

координація зусиль у подоланні кліматичних змін,

реагування на дедалі більшу агресивність "недружніх сил".

Французький лідер наголосив, що криза, спричинена пандемією коронавірусу, ще раз довела: ЄС досягає кращих результатів, коли разом долає спільні виклики.

"Євросоюз веде курс на суверенність протягом 4 років. В економічних справах – зі спільним боргом, в екології – із визначеною метою вуглецевої нейтральності до 2050 року, в обороні – з першим спільним військовим бюджетом, у соціальній сфері – з переглядом трудової мобільності – Європа вже зараз бере свою долю у власні руки", – додав Макрон.

Польща очолила ОБСЄ

До головування у Раді ЄС залучають усі країни-члени за принципом ротації кожні 6 місяців. Система головування передбачає формування так званих тріо країн, які мають спільні пріоритети та цілі та реалізовують їх протягом 18 місяців. Попереднє Тріо головування формували Німеччина, Португалія і Словенія.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна нагадав, що з 1 січня Польща починає своє річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ,

– зазначив Ясіна.

Він уточнив, що Польща має намір діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Адже ОБСЄ працює на основі консенсусу держав-учасників. "Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу організації", – додав речник МЗС Польщі.

Глава польського закордонного відомства Збіґнєв Рау офіційно окреслить пріоритети Польщі як глави ОБСЄ на засіданні постійної ради у Відні 13 січня. Країна співпрацюватиме у межах званої Трійки ОБСЄ з попереднім і наступними головуваннями – зі Швецією і Північною Македонією.

До слова, у 2021 році організацію очолювала Швеція.

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