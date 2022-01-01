Франція почала головування у Раді ЄС, а Польща – в ОБСЄ
Джерело:сайт Французького головування ЄС
З 1 січня 2022 року Франція на 6 місяців очолила Раду Європейського Союзу. Цього ж дня Польща приступила до річного головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
У перший день 2022 року в європейських організаціях змінилися країни-очільниці. Зокрема, це стосується Ради ЄС та ОБСЄ.
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Франція – глава Ради ЄС
З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на 6 місяців.
Уряд Франції оголосив, що хотів би будувати своє головування навколо концепції "Відновлення, сила та почуття приналежності",
– зазначили на сайті французького головування.
Там додали, що свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців. Тому працюватиме разом із Чехією у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року.
На сайті також оприлюднили вітальне слово президента Франції Еммануеля Макрона. У ньому політик викладав напрямки діяльності в межах ЄС на наступні місяці:
- боротьба з пандемією COVID-19,
- економічне відродження,
- координація зусиль у подоланні кліматичних змін,
- реагування на дедалі більшу агресивність "недружніх сил".
Французький лідер наголосив, що криза, спричинена пандемією коронавірусу, ще раз довела: ЄС досягає кращих результатів, коли разом долає спільні виклики.
"Євросоюз веде курс на суверенність протягом 4 років. В економічних справах – зі спільним боргом, в екології – із визначеною метою вуглецевої нейтральності до 2050 року, в обороні – з першим спільним військовим бюджетом, у соціальній сфері – з переглядом трудової мобільності – Європа вже зараз бере свою долю у власні руки", – додав Макрон.Довідка. До головування у Раді ЄС залучають усі країни-члени за принципом ротації кожні 6 місяців. Система головування передбачає формування так званих тріо країн, які мають спільні пріоритети та цілі та реалізовують їх протягом 18 місяців. Попереднє Тріо головування формували Німеччина, Португалія і Словенія.
Польща очолила ОБСЄ
Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна нагадав, що з 1 січня Польща починає своє річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
Головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ,
– зазначив Ясіна.
Він уточнив, що Польща має намір діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Адже ОБСЄ працює на основі консенсусу держав-учасників. "Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу організації", – додав речник МЗС Польщі.
Глава польського закордонного відомства Збіґнєв Рау офіційно окреслить пріоритети Польщі як глави ОБСЄ на засіданні постійної ради у Відні 13 січня. Країна співпрацюватиме у межах званої Трійки ОБСЄ з попереднім і наступними головуваннями – зі Швецією і Північною Македонією.
До слова, у 2021 році організацію очолювала Швеція.
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