Боррель не оминув увагою й Україну. Щоправда, зробив він це у контексті підтримки.

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Він підкреслив, що ЄС має продовжувати підтримувати Україну чи Молдову в опорі тиску з боку Росії та зберігати твердий підхід до Білорусі.

У нашому східному сусідстві 2021 рік став яскравими прикладами силової політики, як ми бачили у випадках з Україною, Білоруссю та Молдовою,

– мовиться у передноворічному огляді голови дипломатії ЄС.

Щоб протистояти цим загрозам, продовжив Боррель, ЄС надає "тверду та єдину політичну, а також оперативну підтримку своїм партнерам". Як приклад, він навів "п'ятий пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі".

На думку голови дипломатії ЄС, саміт програми Східне партнерство, що відбувся у Брюсселі 15 грудня, підтвердив "стратегічний, амбітний та далекоглядний підхід ЄС" до своїх східноєвропейських партнерів.

У 2021 році ми працювали над захистом інтересів та цінностей ЄС та зміцненням заснованого на правилах глобального порядку. Ця робота має продовжитися у 2022 році з усією нашою рішучістю,

– написав Боррель.

Що відомо про саміт Східного партнерства Він Він відбувся у Бельгії 15 грудня . Участь у ньому взяв Президент України Володимир Зеленський, лідери інших країн партнерства та країн-членів ЄС, а також очільники Євроради та Єврокомісії. В Україні очікували, що саміт Східного партнерства засудить дестабілізуючу політику Кремля, і що Євросоюз ще раз підтвердить свою солідарність з Україною.

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