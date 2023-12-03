Чоловік начебто з криками "Аллах Акбар" порізав кількох перехожих біля Ейфелевої вежі у Парижі

У Парижі невідомий чоловік напав на перехожих біля Ейфелевої вежі. На жаль, відомо про поранену та загиблу людину.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив ввечері 2 грудня, що нападника затримали. Водночас ЗМІ написали, що мовиться про 26-річного чоловіка, який при нападі на туристів вигукнув "Аллаху Акбар", пише 24 Канал.

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Що відомо про інцидент у Франції

Поліція щойно мужньо заарештувала нападника на перехожих у Парижі, в районі набережної Гренель. Один загиблий і один поранений отримав допомогу від паризької рятувальної бригади. Будь ласка, уникайте цього району,

– заявив французький міністр Жеральд Дарманен ввечері 2 грудня.

Видання Reuters написало, що чоловік напав на пару туристів з ножем. Перед тим, як його затримали, він напав з молотком на двох інших людей.

Телеканал BFMTV написав, що невідомий напав на людей орієнтовно о 21:45 за місцевим часом 2 грудня. Потерпілий чоловік помер від зупинки серцево-судинної системи. Він є німцем за національністю і народився на Філіппінах. На щастя, зловмиснику не вдалося зачепити дружину потерпілого.

Окрім того, підозрюваний при нападі ще на щонайменше двох інших туристів з молотком вигукував "Аллах Акбар". Далі його заарештували на авеню дю Парк де Пассі.

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Видання з посиланням на джерела у поліції написало, що нападником виявився 26-річний француз, який був відомий поліції як прихильник радикального ісламізму. Під час затримання він заявив, що, мовляв, втомився бачити, як гинуть мусульмани.

"Після свого арешту він сказав, що більше не може терпіти, що мусульмани гинуть і в Афганістані, і в Палестині", – заявив Жеральд Дарманін на брифінгу.

За даними поліції, затриманий вже був засуджений. Зокрема, у 2016 році його засудили за планування іншого нападу, тож він перебував під наглядом французьких служб безпеки. Коли його затримували, то заявив, що нібито "засмучений ситуацією в Секторі Гази". Перед цим він вже провів 4 роки в тюрмі за планування теракту.

Окрім того, міністр внутрішніх справ Франції пояснив, що у нападника були психіатричні розлади.

Справу розслідує антитерористична прокуратура.

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