Американка купила басейн для ведмедів: що з цього вийшло

Американка встановила на своєму подвір'ї дитячий басейн для ведмедиці та її ведмежат. Вона не прогадала, адже через певний час тварини дійсно завітали до неї в гості, аби трохи охолодитися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача у тіктоці з ніком @morenavotre.

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На оприлюднених кадрах можна побачити, як ведмедиця та її дитинчата досліджують на подвір'ї невеликий басейн. Очевидно, вони вирішили трохи охолонути після перебування на спеці.

Я купила мамі-ведмедиці та її ведмежатам басейн,

– підписала відео жінка.

І хоча цього разу ведмеді не занурилися у воду, жінка очікує, що колись це таки станеться.

Американка купила басейн для ведмедів: дивіться відео

Цікаво! Чорні ведмеді, яких ми бачимо у відео, можуть бути небезпечними, але загалом вважаються менш агресивними, ніж бурі або грізлі. Вони рідко нападають на людей – найчастіше це трапляється тоді, коли ведмедя застали зненацька, спровокували, привабили їжею.

Однак ролик жінки викликав неоднозначну реакцію аудиторії: одні захоплюються "добротою до природи", інші попереджають про серйозні ризики.

Чому це небезпечно

Екологиня та докторка Рей Вінн-Грант розповіла про потенційні ризики такої поведінки.

Багато хто вважає, що ведмедів приваблює лише їжа, однак такі речі, як басейни, також можуть викликати їхню цікавість. Ці тварини шукають будь-яку можливість охолодитися, і басейни не є винятком,

– попередила експертка.

Проблема полягає в тому, що позитивний досвід взаємодії з людьми може призвести до формування небезпечних звичок у тварин. Вони можуть почати регулярно відвідувати житлові райони, що підвищує ризик нещасних випадків.

Сама авторка відео визнала потенційний ризик, але сподівається, що все буде добре.