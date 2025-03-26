Американський кіт став рекордсменом, маючи найдовший хвіст у світі: як виглядає пухнастик

В американському штаті Міннесота домашній кіт потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Пухнастик став відомий через свій хвіст, який став найдовшим у світі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Містер Пагслі Аддамс потрапив до Книги рекордів Гіннеса через розмір свого хвоста. Його довжина сягає 1,5 фута, що трохи більше за 45 сантиметрів. Однак сам пухнастик, схоже, не дуже радіє своєму титулу, адже такий довгий хвіст нерідко заважає йому.

Варто зазначити, що хвіст виконує важливі функції для котів: він допомагає підтримувати рівновагу під час стрибків, висловлює емоційний стан та використовується для спілкування з іншими тваринами.

Довідка. Середня довжина хвоста у домашніх котів коливається від 25 до 35 сантиметрів, залежно від породи, розміру тіла та генетичних особливостей. До прикладу, у мейн-кунів хвіст може досягати 30 – 40 сантиметрів. Це одна з найдовших порід.

Що відомо про хвостатого рекордсмена

Пухнастику Пагслі вже два роки. Його назвали на честь культового персонажа "Сімейки Адамсів". Він живе з родиною Кемеронів та трьома іншими їхніми котами породи мейн-кун. І хоча він ще навіть не повністю виріс, його власниця Аманда каже, що він завжди був відомий через свій хвіст.



Як виглядає кіт / Фото Книги рекордів Гіннеса



Довжина хвоста складає понад 45 сантиметрів / Фото Книги рекордів Гіннеса

Коли я вперше відвела його до ветеринара, він зайшов і сказав: "У тебе дуже довгий хвіст". Я подивилася на нього, дуже уважно подивилася і подумала… "Так… так воно і є, чи не так?", – зазначила господарка Пагслі.

Після того, як його хвіст став головною темою для розмови, Аманда не могла позбутися думки, що її кіт був особливим.

Раніше бик Біф з Канади став найвищим биком у світі, потрапивши до Книги рекордів Гіннеса, з вагою понад 1100 кілограмів і зростом 1,95 метра.