Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що зробило чоловіка рекордсменом

Дональд Горске вже давно відомий своєю любов'ю до Біг Маків, яка почалася 17 травня 1972 року. Відомо, що чоловік з'їдає два бургери на день: один на обід і один на вечерю. За все своє життя він з'їв сумарно 35 тисяч бургерів.

Він став рекордсменом, як людина, яка найдовший час безперервно їсть бургери.

Це ніколи не було рекордом на один день, щоб просто потрапити у Книгу рекордів, а скоріше щоденним рекордом, день за днем,

– зазначив чоловік.

Цікаво! Один Біг Мак від McDonald's містить приблизно 550 калорій. Якщо чоловік з'їв 35 тисяч бургерів, то він сумарно спожив 19 250 000 калорій.



Чоловік потрапив до Книги рекордів Гіннеса через любов до бургерів / Фото Unsplash

Тим часом в Україні Міноборони порахувало, скільки бургерів можна придбати за 1 мільйон гривень. У такий спосіб Міністерство оборони України намагається стимулювати молодь віком 18 – 24 роки підписувати контракт на річну службу, пропонуючи можливість заробити 1 мільйон гривень.