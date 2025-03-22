Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что сделало мужчину рекордсменом

Дональд Горске уже давно известен своей любовью к Биг Макам, которая началась 17 мая 1972 года. Известно, что мужчина съедает два бургера в день: один на обед и один на ужин. За всю свою жизнь он съел суммарно 35 тысяч бургеров.

Он стал рекордсменом, как человек, который самое долгое время непрерывно ест бургеры.

Это никогда не было рекордом на один день, чтобы просто попасть в Книгу рекордов, а скорее ежедневным рекордом, день за днем,

– отметил мужчина.

Интересно! Один Биг Мак от McDonald's содержит примерно 550 калорий. Если мужчина съел 35 тысяч бургеров, то он суммарно потребил 19 250 000 калорий.



Мужчина попал в Книгу рекордов Гиннеса из-за любви к бургерам / Фото Unsplash

Между тем в Украине Минобороны посчитало, сколько бургеров можно приобрести за 1 миллион гривен. Таким образом Министерство обороны Украины пытается стимулировать молодежь в возрасте 18 – 24 года подписывать контракт на годовую службу, предлагая возможность заработать 1 миллион гривен.