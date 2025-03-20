Жінка, яка відома своїм рекордним розміром рота, знову привернула увагу мережі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @samramsdell5.

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Який талант має американка

34-річна жінка є володаркою титулів "Найбільший роззявлений рот" і "Найширший рот" за версією Книги рекордів Гіннесса. Нещодавно вона вразила користувачів соцмереж новим відео, яке швидко стало вірусним у мережі.

Вражає! Жінка здатна розкривати рот на 6,52 сантиметра і розтягувати його до 10,33 сантиметра. Завдяки цій особливості вона регулярно публікує кумедні фото і відео для своїх 3,8 мільйона підписників у TikTok.

На оприлюдненому відео можна побачити,як жінка засунула до рота пляшку вина. Однак не тільки цей факт здивував глядачів, а й реакція випадкового перехожого на задньому плані – чоловік із широко розкритими очима і ротом став справжньою зіркою ролика.



Який трюк показала жінка / Фото з тіктоку @samramsdell5



Реакція чоловіків на трюк Саманти / Фото з тіктоку @samramsdell5

Сама Рамсделл з гумором поставилася до ажіотажу, заявивши, що вона "частково пітон". Попри незвичайну зовнішність, блогерка пишається своїм рекордом і використовує його для популяризації самоприйняття.

Ще один не менш вражаючий талант має 14-річний вундеркінд з Індії, на ім'я Аарян Шукла. Він встановив шість рекордів Гіннеса в ментальній арифметиці за один день.