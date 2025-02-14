В Індії проживає підліток, який визнаний генієм ментальної арифметики – Аарян Шукла. Хлопець щороку встановлює рекорди з підрахунків, а цього року – одразу кілька вражаючих результатів, пише 24 Канал, посилаючись на ресурс Світові рекорди Гіннеса.

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Які світові рекорди генія-підлітка

Аарян Шукла, 14-річний вундеркінд зі штату Махараштра, Індія демонструє дивовижні здібності оперування цифрами подумки – додавання, віднімання, множення, ділення, корінь з числа і тому подібне. І робить це дуже швидко встановлюючи рекорди.

12 лютого Аарян Шукла "хлопець-калькулятор" з Індії продемонстрував свої здібності в ментальній математиці та встановив шість світових рекордів за один день. Він прибув у Дубаї на запрошення Книги рекордів Гіннеса саме з цією метою та встановив рекорди з:

найшвидше додавання подумки 100 чотиризначних чисел (за 30,9 секунди, це одне обчислення кожні 0,5 секунди),

подумки (за 30,9 секунди, це одне обчислення кожні 0,5 секунди), найшвидше додавання подумки 200 чотиризначних чисел (1 хвилина 9,68 секунди)

подумки (1 хвилина 9,68 секунди) найшвидше додавання подумки 50 п’ятизначних чисел (18,71 секунди),

подумки (18,71 секунди), найшвидше ділення подумки 20-значного числа на десятизначне числ о (10 прикладів за 5 хвилин, 42 секунди),

подумки о (10 прикладів за 5 хвилин, 42 секунди), найшвидше множення подумки двох п’ятизначних чисел (10 прикладів за 51,69 секунди)

подумки (10 прикладів за 51,69 секунди) найшвидше множення подумки двох восьмизначних чисел (10 прикладів за 2 хвилини 35,41 секунди).

6 світових рекордів / скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса

Це чергове його досягнення, а попередні були у 2023 та 2022 роках. У 13-річному віці він встановив свій перший рекорд Гіннеса, коли здійснив найшвидше додавання подумки 50 п’ятизначних чисел за 25,19 секунди, на зйомках італійського телесеріалу Lo Sho Dei Record. А ще у 2022 році в Падерборні, Німеччина, Аарян виграв престижний Чемпіонат світу з розумових обчислень.

Встановлення рекорду /скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса

Дивовижний "хлопець-калькулятор": дивіться відео

Як тренується хлопець

Здібності в Ааряна проявилися ще в дитинстві, а ментальною математикою розпочав займатися з 6 років, поступово ускладнюючи собі завдання. Згодом почав брати участь у змаганнях і поступово став чемпіоном світу.

Щодо свого розпорядку дня Аарян розповів, що тренування займають кілька годин, а щоб розслабитися та відпочити практикує йогу.

Щоденні тренування є одним із важливих аспектів підготовки до змагань, […] тому я тренуюся близько п’яти-шести годин на день,

– розповів рекордсмен.

Юній геній і сам не може пояснити, як відбувається блискавичне обчислення у голові – він просто оперує цифрами у вирішальні моменти.

Чим ще цікавиться геній

Попри свої досягнення і вміння – це звичайний підліток зі своїми хобі та інтересами. Математику він не називає улюбленим предметом у школі, серед інтересів ще історія, фізика, географія та природничі науки. Радіє, що його талант дає змогу подорожувати світом та бачити цікаві місця.

Аарян з батьками у Дубаї / скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса

Хлопець любить книги і багато читає, переважно пригодницькі чи таємничі твори. А ще грає у крикет та дивиться футбол.

Я люблю грати в крикет і дивитися його багато. Я люблю збирати інформацію про крикет! А ще я люблю дивитися футбол. Я не надто багато граю, але все одно мені подобається бачити статистику,

– розповідає Аарян.

Хлопець має і вірних друзів, до яких поспішає, щоб розповісти про чергові змагання та свої успіхи. Майбутню професію Аарян Шукла ще не обрав, але точно знає, що вона буде пов'язана з математикою.

Хлопець є одним із членів правління Глобальної асоціації ментальних калькуляторів (GMCA). Місія GMCA полягає в тому, щоб сприяти співпраці між розумовими калькуляторами, розширювати та зміцнювати ментальну математику в усьому світі, а також проводити першу у своєму роді лігу ментальних обчислень.

Що таке ментальна арифметика Це методика навчання, що бере початок у країнах Азії і набирає популярності у всьому світі. Вона заснована на механічному обчисленні на рахівницях, розвитку навичок лічби подумки і вправах на концентрацію і логіку. Ментальна арифметика допомагає розвинути швидкість мислення і творчі здібності.

Побажаємо успіхів юному генію!