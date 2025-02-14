В Индии проживает подросток, который признан гением ментальной арифметики – Аарян Шукла. Парень ежегодно устанавливает рекорды по подсчетам, а в этом году – сразу несколько впечатляющих результатов, пишет 24 Канал, ссылаясь на ресурс Мировые рекорды Гиннеса.

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Какие мировые рекорды гения-подростка

Аарян Шукла, 14-летний вундеркинд из штата Махараштра, Индия демонстрирует удивительные способности оперирования цифрами мысленно – сложение, вычитание, умножение, деление, корень из числа и тому подобное. И делает это очень быстро устанавливая рекорды.

12 февраля Аарян Шукла "парень-калькулятор" из Индии продемонстрировал свои способности в ментальной математике и и установил шесть мировых рекордов за один день. Он прибыл в Дубаи по приглашению Книги рекордов Гиннеса именно с этой целью и установил рекорды по:

самое быстрое сложение мысленно 100 четырехзначных чисел (за 30,9 секунды, это одно вычисление каждые 0,5 секунды),

мысленно (за 30,9 секунды, это одно вычисление каждые 0,5 секунды), самое быстрое сложение мысленно 200 четырехзначных чисел (1 минута 9,68 секунды)

мысленно (1 минута 9,68 секунды) самое быстрое сложение мысленно 50 пятизначных чисел (18,71 секунды),

мысленно (18,71 секунды), самое быстрое деление мысленно 20-значного числа на десятизначное число о (10 примеров за 5 минут, 42 секунды),

мысленно о (10 примеров за 5 минут, 42 секунды), самое быстрое умножение мысленно двух пятизначных чисел (10 примеров за 51,69 секунды)

мысленно (10 примеров за 51,69 секунды) самое быстрое умножение мысленно двух восьмизначных чисел (10 примеров за 2 минуты 35,41 секунды).

6 мировых рекордов / скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса

Это очередное его достижение, а предыдущие были в 2023 и 2022 годах. В 13-летнем возрасте он установил свой первый рекорд Гиннеса, когда совершил самое быстрое сложение мысленно 50 пятизначных чисел за 25,19 секунды, на съемках итальянского телесериала Lo Sho Dei Record. А еще в 2022 году в Падерборне, Германия, Аарян выиграл престижный Чемпионат мира по умственным вычислениям.

Установление рекорда /скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса

Удивительный "парень-калькулятор": смотрите видео

Как тренируется парень

Способности у Ааряна проявились еще в детстве, а ментальной математикой начал заниматься с 6 лет, постепенно усложняя себе задачи. Впоследствии начал участвовать в соревнованиях и постепенно стал чемпионом мира.

Относительно своего распорядка дня Аарян рассказал, что тренировки занимают несколько часов, а чтобы расслабиться и отдохнуть практикует йогу.

Ежедневные тренировки являются одним из важных аспектов подготовки к соревнованиям, [...] поэтому я тренируюсь около пяти-шести часов в день,

– рассказал рекордсмен.

Юный гений и сам не может объяснить, как происходит молниеносное вычисления в голове – он просто оперирует цифрами в решающие моменты.

Чем еще интересуется гений

Несмотря на свои достижения и умения – это обычный подросток со своими хобби и интересами. Математику он не называет любимым предметом в школе, среди интересов еще история, физика, география и естественные науки. Радуется, что его талант позволяет путешествовать по миру и видеть интересные места.

Аарян с родителями в Дубае / скриншот из видео Мировые рекорды Гиннеса

Парень любит книги и много читает, преимущественно приключенческие или таинственные произведения. А еще играет в крикет и смотрит футбол.

Я люблю играть в крикет и смотреть его много. Я люблю собирать информацию о крикете! А еще я люблю смотреть футбол. Я не слишком много играю, но все равно мне нравится видеть статистику,

– рассказывает Аарян.

Парень имеет и верных друзей, к которым спешит, чтобы рассказать об очередных соревнованиях и своих успехах. Будущую профессию Аарян Шукла еще не выбрал, но точно знает, что она будет связана с математикой.

Парень является одним из членов правления Глобальной ассоциации ментальных калькуляторов (GMCA). Миссия GMCA заключается в том, чтобы способствовать сотрудничеству между ментальными калькуляторами, расширять и укреплять ментальную математику во всем мире, а также проводить первую в своем роде лигу ментальных вычислений.

Что такое ментальная арифметика Это методика обучения, берущая начало в странах Азии и набирающая популярность во всем мире. Она основана на механическом вычислении на счетах, развитии навыков счета мысленно и упражнениях на концентрацию и логику. Ментальная арифметика помогает развить скорость мышления и творческие способности.

Пожелаем успехов юному гению!