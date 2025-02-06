Одним из таких методов в интервью "Зеркалу недели" поделился Гордей Остапович, пишет 24 Канал.

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В чем суть метода Non Stop

Мастер спортивного запоминания Гордей Остапович рассказал об одном очень эффективном методе изучения иностранного языка – использовать упражнение под названием Non Stop.

Кто такой Гордей Остапович? Мастер спортивного запоминания по версии International Association of Memory. Представитель Украины на международных соревнованиях по спортивному запоминанию, тренер сборной Украины по этому виду спорта. Призер Чемпионата Европы по запоминанию, Открытого Чемпионата Италии и Открытого Чемпионата Германии по запоминанию. Трехкратный участник Чемпионата Мира. Преподаватель курса "Искусство запоминания" в УКУ.

Главная задача – сделать так, чтобы найдя в словаре иностранного языка какое-то слово или фразу, мы сразу же были готовы произнести их.

Упражнение Non Stop направлено на формирование новых нейронных связей в мозге в течение трех недель, которые затем облегчат изучение иностранного. Оно предусматривает несколько этапов.

Так, в течение первой недели нужно пять минут ежедневно без перерыва говорить на языке, который изучается. Если ученики знают только 40 – 50 слов, то им нужно просто произносить их не беспокоясь, что они будут повторяться. На следующей неделе это время нужно увеличить до 10 минут. Третью неделю увеличить до 20 минут.

Господин Остапович объясняет, что при изучении родного языка малышами происходит постоянное говорение. Так, дети сначала говорят простые слова, впоследствии сложные, хоть и с ошибками. Однако постоянная обратная связь от родителей заставляет детей находить слова в своем словаре и сразу их произносить. Так формируются нейронные связи между областями Вернике и Брока в мозге, которые отвечают за речь.

Однако, при изучении иностранного в голове человека выделяется другая часть, не область Вернике, поэтому связи между словарем английского и синхронизатором нет. А именно этого следует достичь – чтобы скорость передачи данных между словарем в мозгу и языком были мгновенны.

Для налаживания синхронизации можно использовать одно из правил неврологии: если два нейрона работают одновременно, то между ними возникает связь, именно с этим и может помочь метод Non Stop.

Тренер уверяет, что за три недели ученики могут создать нейронную связь между участком мозга, хранящим словарь иностранных слов, и центром Брока. А это достигается путем постоянного повторения.

Впоследствии, даже после завершения тренировки в течение трех недель, возникшая нейронная связь, будет использоваться для пополнения запаса слов и их использования для речи.