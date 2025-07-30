Днями у Кушнаренківському районі Башкортостану під час офіційного сільського заходу стався курйоз, який не залишив байдужими ні гостей, ні користувачів соцмереж.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-каналі.

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Що відомо про інцидент?

Поки заступник голови районної адміністрації з соціальної політики Вадим Арсланов піднімався на сцену, на великому екрані з'явився напис башкирською мовою – але з неочікуваним змістом.

Імовірно, організатори мали намір вивести на екран фразу "Вадимда Ҡунаҡта", що означає "в гостях у Вадима". Проте через помилку у слові змінили лише одну літеру – і фраза перетворилася на "Ҡутаҡ", що у башкирській мові вживається як вульгарне позначення чоловічого статевого органа.

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Публіка миттєво відреагувала – у залі здійнявся сміх. Невідомо, чи виступив Арсланов після такого інциденту і хто саме допустив цю помилку. Так само незрозуміло, чи було це нещасливим випадком, чи жартом – вдалим чи ні.

У місцевих медіа мовиться, що текст на екрані був виведений автоматично, ймовірно, з перекладача або заздалегідь підготовленої презентації. Реакції самого чиновника чи представників адміністрації поки немає. Але очевидно одне: цей випадок точно увійде в історію місцевих курйозів.

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