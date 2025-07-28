Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тетяни Сірульник. Це блогерка, яка розповідає про життя у Полтаві та мандри Україною з понад 13,5 тисячами підписників.

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Чим особливий асенізатор у Полтаві?

Сірульник показлаа кадри з асенізаторською машиною, на якій видніється обличчя Путіна. "Полтава це не тільки галушки! Нарешті я впіймала цю круту г*вновозку! Шедевр", – написала вона.

Зображення обличчя Путіна розміщене так, що до ного "під'єднано" трубу для нечистот – через це виглядає, ніби він сам їх поглинає. На опублікованому відео блогерка емоційно висловлювалася про побачене і не могла стримати свого захоплення. Особливу увагу жінка звертає на те, як "стрибає" рівень відходів.

У Полтаві помітили асенізаторську машину з зображенням Путіна: дивіться відео

Як відреагували у мережі?

Українці відзначили, що так розмалювати асенізатор – це "актуально, правдиво і креативно". Дяекі користувачі пропонують подарувати машину Путіну, аби було на чому на роботу добиратися.

Інші закликають "показувати цей шедевр туристам на Червоній площі" або "впроваджувати таке в містах Європи". "Моя мрія – щоб усі гівновозки світу мали такий вигляд, дайте дорогу художникам" – написала користувачка Оксана Забудська.

Раніше ми розповідали, що провокативний пам'ятник Трампу в самісінькому центрі Нью-Йорка. Скульптура показує Трампа по пояс, який ніби вилазить з каналізації.