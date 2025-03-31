Чоловік скуштував "найдорожчу каву" за 14 000 гривень: як вона смакує та чим особлива

Відомий фуд-блогер Кармі Селлітто скуштував найдорожчу каву у Британії, яка обійшлася йому у 265 фунтів або ж трохи більше за 14 тисяч гривень. Такий елітний напій подають у мережі кав'ярень Shot London.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @touchdalight.

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Що відомо про найдорожчу каву Британії

Блогер розповів, що замовив з меню Japan Typica Natural. Селлітто був вражений, коли офіціант підійшов до нього у спеціальних рукавичках для подачі кави.

Виглядає як звичайне холодне лате, але соломинка зроблена із золота. Думаю, я витратив гроші даремно,

– спершу зазначив він.

Ззовні напій виглядає як звичайне холодне лате. Водночас блогер додав, що кількість присмаків, які вибухнули у роті, справді застали його зненацька. Тоді його ставлення до напою змінилося.

"Я ніколи не куштував нічого подібного, навіть з'явилися мурашки по шкірі. Смак неймовірний! Це навіть не смакує як кава, більше як якийсь фрукт", – підсумував блогер.

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Загалом чоловік оцінив напій на 5 балів з 10.

"Це один із найдивніших експериментів у моєму житті", – сказав він.

Цікаво! Shot London — це мережа кав'ярень, відома своїми високоякісними кавовими напоями та вишуканою атмосферою. Флагманський заклад розташований у районі Мейфер у Лондоні. Окрім цього, кав'ярні мережі можна знайти в районах Найтсбридж та Мерілебон.

Інтернет-користувачі почали активно коментувати відео, багато хто був шокований ціною напою, порівнюючи її з річною страховкою автомобіля, а дехто пожартував, що за такі гроші має отримати ще й кавоварку.

Шеф-кухар Раффаеле Ронка створив найдорожчий чізкейк у світі, який коштує 4 592,42 долара. Він містить рідкісні інгредієнти, такі як сир формаджіо з буйволячого молока, коньяк Paradis від Hennessy, білі трюфелі та їстівне золото.