Вартість яєць також говорить сама за себе: одне яйце там продають за 5,5 злотих, тобто понад 55 гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Pl.

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Що відомо про незвичні яйця

Яйця, які продаються у цьому павільйоні, лежать на прозорих стелажах із красивими цінниками. Їх продають поштучно. Кожне з них промарковане спеціальною печаткою фірми-виробника.

Особливість цих яєць полягає у тому, що їх несуть кури, вирощені в спеціальних умовах. Птахів годують не просто зерном, а екологічно чистими продуктами. Також кури слухають класичну музику.



У Варшаві яйця продають як ювелірні вироби / Фото Insider Pl

Відомо, що за цим незвичайним бізнесом стоїть ідея Adriana Grotka, який раніше працював у найкращих ресторанах світу. Саме він, повернувшись до Польщі, створив перший у світі бренд люксових яєць, який має назву Grotek Bracia.

Хто ж купує ці яйця

Зазвичай ексклюзивні яйця купують вишукані польські ресторани.

Довідка. Вартість яєць у незвичайному павільйоні коштує від 1,20 злотих, що значно дешевше. Тим часом ціни на яйця в Україні знову зросли, досягнувши 73,10 гривні за десяток, що на 10% більше порівняно з минулим місяцем.