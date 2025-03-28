Стоимость яиц также говорит сама за себя: одно яйцо там продают за 5,5 злотых, то есть более 55 гривен. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Pl.

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Что известно о необычных яйцах

Яйца, которые продаются в этом павильоне, лежат на прозрачных стеллажах с красивыми ценниками. Их продают поштучно. Каждое из них промаркировано специальной печатью фирмы-производителя.

Особенность этих яиц заключается в том, что их несут куры, выращенные в специальных условиях. Птиц кормят не просто зерном, а экологически чистыми продуктами. Также куры слушают классическую музыку.



В Варшаве яйца продают как ювелирные изделия / Фото Insider Pl

Известно, что за этим необычным бизнесом стоит идея Adriana Grotka, который ранее работал в лучших ресторанах мира. Именно он, вернувшись в Польшу, создал первый в мире бренд люксовых яиц, который называется Grotek Bracia.

Кто же покупает эти яйца

Обычно эксклюзивные яйца покупают изысканные польские рестораны.

Справка. Стоимость яиц в необычном павильоне стоит от 1,20 злотых, что значительно дешевле. Тем временем цены на яйца в Украине снова выросли, достигнув 73,10 гривны за десяток, что на 10% больше по сравнению с прошлым месяцем.