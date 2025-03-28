Соответствующая видеопародия появилась в тиктоке 26 марта в аккаунте @vitsikkkkk2, передает 24 Канал.

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Военные решили спародировать видео Николаса Кармы, в которых часто появляются люди с дорогими брендовыми вещами, которые восхищают или даже шокируют зрителей стоимостью своих "луков". Эта концепция и вдохновила украинских защитников создать свою версию, которая одновременно смешная, ироничная и одновременно серьезная.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как один военный спрашивает у другого сколько стоит его лук.

Пятнадцать миллионов гривен,

– коротко отвечает тот.

Эта пародия не только смешная, но и имеет более глубокий смысл. Она напоминает о том, что стоимость жизни на передовой не измеряется модными брендами, а зависит от качественного снаряжения, которое способно защитить солдат в самых опасных ситуациях.

Украинские защитники сделали пародию на Николаса Карму: смотрите видео

Реакция сети

Этот ролик собрал более 150 тысяч просмотров и более 12 тысяч лайков. Вот, какие комментарии оставляли пользователи:

"Бесценный военный черный юмор. Держитесь родненькие, возвращайтесь все живы",

"Этот лук бесценный, он не продается",

"Лук ценой в жизнь",

"Пусть Бог хранит тебя и всех кто носит такой же лук".

Также комментаторы выражают свою благодарность за защиту и желают вернуться целыми и невредимыми домой.