Відповідна відеопародія з'явилася у тіктоці 26 березня в акаунті @vitsikkkk2, передає 24 Канал.
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Військові вирішила спародіювати відео Ніколаса Карми, в яких часто з'являються люди з дорогими брендовими речами, які захоплюють або навіть шокують глядачів вартістю своїх "луків". Ця концепція й надихнула українських захисників створити свою версію, яка одночасно смішна, іронічна та водночас серйозна.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як один військовий питає в іншого скільки коштує його лук.
П'ятнадцять мільйонів гривень,
– коротко відповідає той.
Ця пародія не тільки смішна, але й має глибший сенс. Вона нагадує про те, що вартість життя на передовій не вимірюється модними брендами, а залежить від якісного спорядження, яке здатне захистити солдатів у найнебезпечніших ситуаціях.
Українські захисники зробили пародію на Ніколаса Карму: дивіться відео
Реакція мережі
Цей ролик зібрав понад 150 тисяч переглядів та понад 12 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі залишали користувачі:
- "Безцінний військовий чорний гумор. Тримайтеся ріднесенькі, повертайтеся всі живі",
- "Цей лук безцінний, він не продається",
- "Лук ціною в життя",
- "Хай Бог береже тебе і всіх хто носить такий же лук".
Також коментатори висловлюють свою вдячність за захист та бажають повернутися цілими та неушкодженими додому.