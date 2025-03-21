Жінку вжалила отруйна змія, а та вкусила її у відповідь: що було далі

У бразильському місті Жарагуа-ду-Сул стався курйозний інцидент. Працівницю дитячого садка вжалили отруйна змія. Але жінка не розгубилася і вкусила її у відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на G1.Globo.

Дивіться також Чоловік ледь не з'їв рушник у дорогому ресторані: як таке могло трапитися

Що відомо про інцидент

Як пише ЗМІ, це сталося 14 березня у місті Жарагуа-ду-Сул, що на півночі бразильського штату Санта-Катаріна. Жінку вкусила коралова змія.

Довідка. Коралова змія – це одна з найяскравіших і найнебезпечніших змій у світі, відома своїм характерним червоно-жовто-чорним забарвленням. Вона належить до родини аспідових, разом із кобрами та мамбами. Попри невеликі розміри (зазвичай до 60 – 90 сантиметрів), її отрута є однією з найсильніших серед змій.

Після укусу жінка була у шоковому стані і одразу ж вкусила змію у відповідь. У такий спосіб вона спробувати вбити змію та запобігти тому, щоб вона завдала шкоди дітям на території садка.



Жінку у Бразилії вкусила отруйна змія / Фото Unsplash

В якому стані жінка

Після інциденту виховательку садка одразу ж доставили в лікарню у важкому стані. Пізніше біолог Крістіан Рампек з Фонду охорони навколишнього середовища Жарагуа пояснив, що такий вчинок міг призвести до ще серйозніших наслідків – змія вкусила б її в рот. Крім того, жінка серйозно ризикувала отримати бактеріальну інфекцію.

Тим часом в американському штаті Теннессі четверо чоловіків пограбували АЗС, погрожуючи касиру двома пітонами. Пітони, хоч і не отруйні, можуть бути небезпечними для людей та тварин.