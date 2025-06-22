Коштує як авто: у Британії продали рідкісні картки з покемонами

У Великій Британії провели аукціон, на якому продали рідкісні картки з героями аніме "Покемон". Колекціонери з усього світу отримали можливість купити їх за приголомшливі 17 тисяч фунтів стерлінгів або ж 23 тисяч доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аукціонний дім Richard Winterton Auctioneers.

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Що відомо про аукціон

Загалом на аукціоні було представлено 17 лотів, серед яких 10 повних наборів карток з покемонами. Одну з них продали за 1 250 фунтів стерлінгів (1 683 доларів). Мовиться про унікальну картку з першого видання Shining Charizard 107/105 набору Neo Destiny.

Цікаво! Найбільшу цінність мали картки з першого покоління – включно з рідкісною голографічною карткою Чарізарда, яка й викликала найбільший інтерес серед колекціонерів. Усі картки були добре збережені та професійно впаковані, що також підвищило їхню вартість на торгах.

Вражає, але вартість усіх 17 лотів з молотка склала 17 220 фунтів стерлінгів (23 184 доларів).



Колекційні картки / Фото Richard Winterton Auctioneers LTD

Колекцію виставили на торги аукціонного дому Richard Winterton Auctioneers у місті Лічфілд, що в Західному Мідлендсі. Власник колекційних листівок привіз їх із Західного Йоркширу на планову оцінку.

На аукціоні в Пекіні ляльку Лабубу продали за 6,18 мільйона гривень, що стало найдорожчою іграшкою такого роду у світі. Аукціон включав 48 лотів із загальною сумою продажів понад 17 мільйонів гривень.