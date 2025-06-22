Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аукционный дом Richard Winterton Auctioneers.

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Что известно об аукционе

Всего на аукционе было представлено 17 лотов, среди которых 10 полных наборов карточек с покемонами. Одну из них продали за 1 250 фунтов стерлингов (1 683 долларов). Речь идет об уникальной карточке из первого издания Shining Charizard 107/105 набора Neo Destiny.

Интересно! Наибольшую ценность имели карточки из первого поколения – включая редкую голографическую карточку Чаризарда, которая и вызвала наибольший интерес среди коллекционеров. Все карточки были хорошо сохранены и профессионально упакованы, что также повысило их стоимость на торгах.

Впечатляет, но стоимость всех 17 лотов с молотка составила 17 220 фунтов стерлингов (23 184 долларов).



Коллекционные карточки / Фото Richard Winterton Auctioneers LTD

Коллекцию выставили на торги аукционного дома Richard Winterton Auctioneers в городе Личфилд, что в Западном Мидлендсе. Владелец коллекционных открыток привез их из Западного Йоркшира на плановую оценку.

На аукционе в Пекине куклу Лабубу продали за 6,18 миллионов гривен, что стало самой дорогой игрушкой такого рода в мире. Аукцион включал 48 лотов с общей суммой продаж более 17 миллионов гривен.