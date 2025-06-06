Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News.

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Что известно о картине

Картина Уильяма Тернера была написана им еще в подростковом возрасте. Впервые ее показали в Королевской академии в 1793 году, когда художнику было 18 лет.

Это произведение изображает бурный пейзаж Бристоля с видом на горячие источники Hot Wells, популярное место отдыха в Георгианской Англии, со стороны скалы Сент-Винсент.



Картину выставят на аукционе / Фото Sotheby's

После смерти первого владельца, преподобного Роберта Никсона, в 1837 году, картина исчезла из поля зрения более чем на 150 лет. В 2024 году, во время очистки полотна, была обнаружена подпись Тернера, что подтвердило авторство. Ранее считалось, что это работа другого художника.

Почему это важно? Эта картина важна для понимания раннего периода творчества Тернера, демонстрируя его эксперименты с техникой масляной живописи, предшествовавшие его более поздним, более абстрактным шедеврам. Она также свидетельствует об амбициях молодого художника, который уже тогда стремился поднять пейзажную живопись на новый уровень.

За сколько продадут картину

Уже известно, что аукцион состоится в лондонском доме Sotheby's с 28 июня по 1 июля. Ее планируют продать за 300 000 фунтов стерлингов, но не исключено, что конечная сумма будет значительно больше.

Ранее мы писали о семье, которая обнаружила, что картины в их доме стоят целое состояние.