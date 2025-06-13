Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о фигурке

На аукционе приобрели фигурку куклы Labubu размером 131 сантиметр. Аукцион Yongle состоялся в Пекине. Проданная на нем кукла стала самой дорогой игрушкой такого рода в мире.

В целом весь аукцион был посвящен игрушкам Лабубу. На продажу выставили 48 лотов, за которые боролись 200 участников. Всего на аукционе приобрели товаров на сумму более 17 миллионам украинских гривен.

В Китае на аукционе продали куклу Лабубу: смотрите видео

Что можно было купить за эти деньги

В соцсетях сразу же вспыхнула дискуссия относительно того, что можно было купить за 6 миллионов гривен. 24 Канал также сделал свое предположение. Так, 6 миллионов гривен можно было бы потратить на:

примерно 400 FPV-дронов;

3-комнатную квартиру в Киеве в новостройке бизнес-класса;

или 2 однокомнатные квартиры во Львове или Одессе;

или Porsche Macan, или BMW X5 – новые, в хорошей комплектации;

или кругосветное путешествие для двоих на несколько месяцев с комфортными перелетами и проживанием;

более 100 iPhone 15 Pro Max;

почти 10 000 чашек кофе в кафе (по 60 грн за чашку);

малый частный самолет (б/у, легкомоторный).

Интересно! Игрушки Лабубу – это плюшевые зверьки с длинными ушками, созданы художником из Гонконга Касингом Лунгом еще в 2015 году. Обычно такая игрушка стоит около 50 юаней 180 – 200 гривен). Куклы стали вирусными и приобрели популярность в последние годы после того, как их поддержал ряд знаменитостей.