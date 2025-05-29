Что известно об этой игрушке и где ее можно купить – рассказывает 24 Канал.

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Что такое Labubu игрушка

Labubu – это персонаж из фантастической вселенной The Monsters, созданного гонконгским художником Кейсеном Лунгом в сотрудничестве с брендом Pop Mart. Они стали очень популярными после того, как знаменитости, такие как певицы Рианна и Дуа Липа, начали носить их как модный аксессуар.

Эта фигурка – смесь кролика и сказочного чудовища. Она привлекает людей своим необычным видом:

большими глазами,

зубастой улыбкой.



Игрушка Labubu / Фото Unsplash

Есть ли Labubu в Украине

Да, игрушки Labubu уже появились в Украине, правда, в ограниченном количестве. Приобрести их можно в некоторых магазинах дизайнерских фигурок, через маркетплейсы или с рук – у коллекционеров. Популярность Labubu выросла настолько, что спрос значительно превышает предложение – многие фигурки раскупают еще до появления на полках.

Интересно! Доход компании Pop Mart от серии The Monsters (включая Labubu): 626,8 миллиона юаней, что составляет 14% от общего дохода компании и отражает рост на 292% по сравнению с предыдущим годом.

Сколько стоит Labubu

Цены в Украине очень разнятся:

Новая фигурка из коробки (Blind Box) может стоить от 1 000 до 2 000 гривен.

Редкие или лимитированные версии – от 3 000 до 10 000 гривен и более, в зависимости от серии и состояния.

В мире некоторые версии Labubu перепродаются за сотни долларов, а эксклюзивы – даже более 1 000 долларов.

Как мы видим, Labubu – это не просто игрушка, а элемент культуры, объект коллекционирования и способ выразить себя. И, похоже, этот тренд еще надолго останется на вершине популярности – и в мире, и в Украине. В то же время стоит добавить, что это несет определенную опасность. Так, в Британии остановили продажу популярных игрушек Labubu, ведь ажиотаж довел покупателей до драк. Ранее детская игрушка таба-лапка стала популярным трендом в TikTok.