Скандал у Британії: чоловіка заарештували за розсилку листів із фекаліями депутатам

У Великій Британії стався незвичний та навіть шокуючий інцидент. Депутати почали масово отримувати листи, вимащені фекаліями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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За даними правоохоронців, протягом січня-лютого п'ятеро депутатів парламенту отримали листи з погрозами. Вони, як підозрюють, були вимазані екскрементами. У деяких випадках йшлося навіть про сліди, схожі на кров. Про це заявив один із парламентарів на умовах анонімності.

Підозрюваного затримали 9 квітня. Його звинуватили у порушенні громадського порядку та домаганнях. Наразі його звільнено під заставу, але розслідування триває.



Чоловіка заарештували за розсилку листів із фекаліями депутатам / Фото Unsplash

Депутати скаржаться на зростання агресії

Інцидент вкотре привернув увагу до проблеми безпеки парламентарів у Британії. За останні роки випадки погроз і актів насильства щодо депутатів стають усе частішими. У деяких випадках вони отримують не лише агресивні повідомлення, а й ось такі "посилки".

У поліції Лондона запевняють, що сприймають такі інциденти максимально серйозно і працюють над встановленням усіх обставин, зокрема – чи пов'язані інші загрозливі листи з цією справою.

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