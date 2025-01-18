Від забутих слів до несподіваних гостей: добірка курйозів на попередніх інавгураціях у США

Інавгурація президента США – це масштабна подія, за якою стежить увесь світ. Але, як показує практика, навіть на таких важливих заходах стаються смішні, курйозні та дивні ситуації.

24 Канал підготував добірку зі смішними, курйозними і дивними ситуаціями на попередніх інавгураціях у США, які ви могли забути.

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Джордж Вашингтон і плутанина з промовою

У 1789 році перший президент США Джордж Вашингтон був надзвичайно схвильований під час своєї інавгурації. Він промовив свою присягу дуже тихо і з великими паузами. Після цього присутні жартували, що запам'ятали лише половину слів.

Білл Клінтон та нетрадиційний парад

Президент Білл Клінтон віддав перевагу різноманітності під час святкування своєї інавгурації. Замість традиційного параду військових кадетів і кінних команд Клінтон включив до свого інавгураційного параду реггі-гурт. Процесія також включала імітатора Елвіса Преслі на плаву з членами оригінальної групи покійного музиканта.



Президент Білл Клінтон / Фото Dreamstime

Теодор Рузвельт та незвичні прикраси

Теодор Рузвельт був надзвичайно натхненний Авраамом Лінкольном. Саме тому під час своєї другої інавгурації в 1905 році Рузвельт носив каблучку з пасмом волосся Лінкольна.

Каблучку йому подарував держсекретар Джон Хей, колишній особистий секретар Лінкольна. Як повідомляється, після вбивства Лінкольна Хей заплатив 100 доларів за шість пасм волосся, які були видалені з голови президента під час розтину.

Джордж Буш та боротьба з пластиковим пончо

Під час інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2017 року колишній президент Джордж В. Буш потрапив у кумедну ситуацію, намагаючись надіти дощовик. Відео, опубліковане CBS News, демонструє, як Буш бореться з пластиковим пончо, що викликало посмішки у присутніх та стало вірусним у мережі.

Джордж Буш на інавгурації Дональда Трампа: дивіться відео

Інавгурація Байдена та безліч мемів

Інавгурація Джо Байдена, яка відбулася 20 січня 2021 року, стала не лише історичною подією, а й джерелом численних мемів у соціальних мережах. Церемонія супроводжувалася урочистою атмосферою, але деякі моменти швидко стали вірусними та викликали сміх у глядачів по всьому світу.

Інавгурація Байдена породила чимало мемів: дивіться відео

Обама і 2 присяги

Під час першої інавгурації Барака Обами у 2009 році суддя Верховного суду Джон Робертс помилково змінив порядок слів присяги. Через те, що Обама повторяв слова за ним, то вийшла певна плутанина. Аби уникнути юридичних питань у майбутньому, Обамі довелося повторити присягу наступного дня у Білому домі – без глядачів та камер.



Перша інавгурація Барака Обами / Фото АР

Ендрю Джексон та вечірка, що вийшла з-під контролю

Сьомий президент США Ендрю Джексон вирішив відсвяткувати свою інавгурацію разом із простими американцями. Однак під час прийому у Білому домі кількість гостей перевищила всі очікування, і натовп ледь не зруйнував приміщення. Гості навіть залізали на меблі, щоб дістатися до напоїв.

У цей час можна було зайти в Білий будинок практично без запрошення. Люди просто заповнювали приміщення, забираючись на меблі, щоб розглядати президента,

– пояснила дослідниця з Бібліотеки Конгресу Еллісон Келлі.

Томас Джефферсон та проста поява

Третій президент США Томас Джефферсон був єдиним очільником Штатів, який прийшов на інавгурацію пішки і пішки пішов з неї. Він також був першим, хто прийняв присягу у Капітолії.

Як ми бачимо, інавгурація президентів нерідко запам'ятовується людям через курйозні та незвичні моменти, які супроводжують її. Кожен із таких моментів додає історичним подіям шарму та робить їх ближчими до звичайних людей.