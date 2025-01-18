24 Канал подготовил подборку со смешными, курьезными и странными ситуациями на предыдущих инаугурациях в США, которые вы могли забыть.

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Джордж Вашингтон и путаница с речью

В 1789 году первый президент США Джордж Вашингтон был чрезвычайно взволнован во время своей инаугурации. Он произнес свою присягу очень тихо и с большими паузами. После этого присутствующие шутили, что запомнили только половину слов.

Билл Клинтон и нетрадиционный парад

Президент Билл Клинтон отдал предпочтение разнообразию во время празднования своей инаугурации. Вместо традиционного парада военных кадетов и конных команд Клинтон включил в свой инаугурационный парад регги-группу. Процессия также включала имитатора Элвиса Пресли на плаву с членами оригинальной группы покойного музыканта.



Президент Билл Клинтон / Фото Dreamstime

Теодор Рузвельт и необычные украшения

Теодор Рузвельт был чрезвычайно вдохновлен Авраамом Линкольном. Именно поэтому во время своей второй инаугурации в 1905 году Рузвельт носил кольцо с прядью волос Линкольна.

Кольцо ему подарил госсекретарь Джон Хэй, бывший личный секретарь Линкольна. Как сообщается, после убийства Линкольна Хэй заплатил 100 долларов за шесть прядей волос, которые были удалены с головы президента во время вскрытия.

Джордж Буш и борьба с пластиковым пончо

Во время инаугурации Дональда Трампа 20 января 2017 года бывший президент Джордж В. Буш попал в забавную ситуацию, пытаясь надеть дождевик. Видео, опубликованное CBS News, демонстрирует, как Буш борется с пластиковым пончо, что вызвало улыбки у присутствующих и стало вирусным в сети.

Джордж Буш на инаугурации Дональда Трампа: смотрите видео

Инаугурация Байдена и множество мемов

Инаугурация Джо Байдена, которая состоялась 20 января 2021 года, стала не только историческим событием, но и источником многочисленных мемов в социальных сетях. Церемония сопровождалась торжественной атмосферой, но некоторые моменты быстро стали вирусными и вызвали смех у зрителей по всему миру.

Инаугурация Байдена породила немало мемов: смотрите видео

Обама и 2 присяги

Во время первой инаугурации Барака Обамы в 2009 году судья Верховного суда Джон Робертс ошибочно изменил порядок слов присяги. Из-за того, что Обама повторял слова за ним, то получилась определенная путаница. Чтобы избежать юридических вопросов в будущем, Обаме пришлось повторить присягу на следующий день в Белом доме – без зрителей и камер.



Первая инаугурация Барака Обамы / Фото АР

Эндрю Джексон и вечеринка, вышедшая из-под контроля

Седьмой президент США Эндрю Джексон решил отпраздновать свою инаугурацию вместе с простыми американцами. Однако во время приема в Белом доме количество гостей превысило все ожидания, и толпа едва не разрушила помещение. Гости даже залезали на мебель, чтобы добраться до напитков.

В это время можно было зайти в Белый дом практически без приглашения. Люди просто заполняли помещение, забираясь на мебель, чтобы рассматривать президента,

– объяснила исследовательница из Библиотеки Конгресса Эллисон Келли.

Томас Джефферсон и простое появление

Третий президент США Томас Джефферсон был единственным главой Штатов, который пришел на инаугурацию пешком и пешком ушел с нее. Он также был первым, кто принял присягу в Капитолии.

Как мы видим, инаугурация президентов нередко запоминается людям из-за курьезных и необычных моментов, которые сопровождают ее. Каждый из таких моментов добавляет историческим событиям шарма и делает их ближе к обычным людям.