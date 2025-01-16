Инаугурация проходит 20 января после выборов, то есть каждые четыре года. Это было установлено 20-й поправкой к Конституции в 1933 году. До этого дня инаугурация происходила 4 марта (за исключением нескольких лет, когда этот день приходился на воскресенье). Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Масштаб "катастрофический": в США из-за пожаров потеряно искусства на миллиарды долларов

Стоит заметить, что в 1957, 1985 и 2013 годах, когда 20 января приходилось на воскресенье, президентская присяга составлялась в тот день приватно. Публичную церемонию проводили на следующий день – в понедельник, 21 января.

В этом году 20 января приходится на понедельник, поэтому публичная инаугурация Трампа пройдет тогда, когда и должна состояться.

Как проходит инаугурация президента США

Инаугурация происходит публично перед Капитолием в Вашингтоне. Эта традиция началась в 1981 году с инаугурации Рональда Рейгана.

Этот процесс символизирует мирную передачу власти, что является одной из основ демократического устройства США.

Перед этим предыдущий президент и первая леди обычно приветствуют новоизбранного президента в Белом доме, чаевничают с ним, а после этого сопровождают его в Капитолий.

Обратите внимание. В 2021 году, когда на пост президента заступал Джо Байден, его предшественник Дональд Трамп решил проигнорировать эту традицию. Тогда Байден сказал, что это одна из немногих вещей, в которых он соглашается с Трампом.

Перед Капитолием новый президент США приносит присягу, провозглашая текст, установленный Конституцией:

Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду честно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов и прилагать все усилия для сохранения, защиты и обороны Конституции Соединенных Штатов.

Присягу обычно принимает председатель Верховного суда США. Президент может выбрать для присяги Библию или даже использовать несколько библий.

После принятия присяги новый глава государства произносит инаугурационную речь.

После церемонии на Пенсильвания-авеню, между Капитолием и Белым домом, проводят парад. В нем участвуют военные, оркестры, танцевальные коллективы и представители разных штатов.

Почему инаугурация Байдена проходила иначе Пандемия COVID-19 в 2021 году повлияла на инаугурацию Джо Байдена. Впервые количество гостей было существенно ограничено, а вместо живой аудитории на Национальной аллее разместили флаги, которые символизировали американцев.

После инаугурации бывший президент покидает Вашингтон. Его обычно провожают до вертолета, который доставляет его в новое место жительства. Перед этим он оставляет в Белом доме записку для преемника, в которой принято писать пожелания и советы.

Также в этот день проводится инаугурационный бал – эта традиция берет начало еще со времен Джеймса Мэдисона в 1809 году. На них президент и первая леди танцуют свой первый танец.

Обычно на бал и инаугурацию может прийти любой из желающих, но билеты стоят от 400 до нескольких тысяч долларов.

Первый танец Дональда и Мелании Трамп в 2017 году: смотрите видео

К слову, Инаугурация Дональда Трампа в 2017 году была самой дорогой в истории США. Ее стоимость составила около 90 миллионов долларов, что почти как две инаугурации его предшественника – Барака Обамы.

Интересные факты об инаугурации в США