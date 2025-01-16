Інавгурація проходить 20 січня після виборів, тобто кожні чотири роки. Це було встановлено 20-ю поправкою до Конституції у 1933 році. До цього дня інавгурація відбувалася 4 березня (за винятком кількох років, коли цей день припадав на неділю). Про це пише 24 Канал.

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Варто зауважити, що у 1957, 1985 та 2013 роках, коли 20 січня припадало на неділю, президентська присяга складалася в той день приватно. Публічну церемонію проводили наступного дня – у понеділок, 21 січня.

Цього року 20 січня припадає на понеділок, тому публічна інавгурація Трампа пройде тоді, коли й повинна відбутися.

Як проходить інавгурація президента США

Інавгурація відбувається публічно перед Капітолієм у Вашингтоні. Ця традиція почалася у 1981 році з інавгурації Рональда Рейгана.

Цей процес символізує мирну передачу влади, що є однією з основ демократичного устрою США.

Перед цим попередній президент і перша леді зазвичай вітають новообраного президента у Білому домі, чаюють із ним, а після цього супроводжують його до Капітолія.

Зверніть увагу. У 2021 році, коли на посаду президента заступав Джо Байден, його попередник Дональд Трамп вирішив проігнорувати цю традицію. Тоді Байден сказав, що це одна з небагатьох речей, в яких він погоджується із Трампом.

Перед Капітолієм новий президент США складає присягу, проголошуючи текст, встановлений Конституцією:

Я урочисто клянусь (або обіцяю), що буду чесно виконувати обов'язки Президента Сполучених Штатів і докладати всіх зусиль для збереження, захисту та оборони Конституції Сполучених Штатів.

Присягу зазвичай приймає голова Верховного суду США. Президент може обрати для присяги Біблію або навіть використовувати кілька біблій.

Після складання присяги новий глава держави виголошує інавгураційну промову.

Після церемонії на Пенсильванія-авеню, між Капітолієм і Білим домом, проводять парад. У ньому беруть участь військові, оркестри, танцювальні колективи та представники різних штатів.

Чому інавгурація Байдена проходила інакше Пандемія COVID-19 у 2021 році вплинула на інавгурацію Джо Байдена. Вперше кількість гостей була суттєво обмежена, а замість живої аудиторії на Національній алеї розмістили прапори, які символізували американців.

Після інавгурації колишній президент залишає Вашингтон. Його зазвичай проводжають до гелікоптера, який доставляє його в нове місце проживання. Перед цим він залишає у Білому домі записку для наступника, у якій заведено писати побажання та поради.

Також у цей день проводиться інавгураційний бал – ця традиція бере початок ще з часів Джеймса Медісона у 1809 році. На них президент і перша леді танцюють свій перший танець.

Зазвичай на бал та інавгурацію може прийти будь-хто з охочих, але квитки коштують від 400 до кількох тисяч доларів.

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До слова, Інавгурація Дональда Трампа у 2017 році була найдорожчою в історії США. Її вартість склала близько 90 мільйонів доларів, що майже як дві інавгурації його попередника – Барака Обами.

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